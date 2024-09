Globo fica fora do ar nesta sexta-feira; usuários reclamam de falhas no site e streaming

Usuários dos sites dos veículos que fazem parte das Organizações Globo reclamaram na manhã desta sexta-feira, 6, que os portais estavam instáveis, com falhas no carregamento das fotos ou, em alguns casos, nem abriam.

No Downdetector, o número de reclamações apresentava forte alta no início desta sexta, com 1.210 notificações quando "Globo" era pesquisado.

O site do Valor, por exemplo, apresentava problema para carregar fotos e a fonte das letras estava diferente da usual. O Globo também tinha falhas nas imagens em seu site. Já site da TV não abria, assim como o do G1.

Ainda não se sabe o motivo das falhas dos sites.

Procurada, a Globo ainda não se posicionou sobre as falhas da manhã desta sexta-feira.