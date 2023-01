Fornecedor da Apple na Índia começa a fabricar peças para AirPods

Um importante fornecedor da Apple começou a fabricar componentes para AirPods na Índia, em um passo significativo no esforço da gigante de tecnologia dos EUA para expandir a produção no país.

A unidade indiana da Jabil iniciou o envio de estojos de AirPods para a China e o Vietnã, onde os fones de ouvido sem fio são montados, disseram pessoas com conhecimento do assunto, que pediram para não serem identificadas.

A Apple expande a produção na Índia para reduzir sua dependência da China, onde restrições comerciais dos EUA e gargalos relacionados à Covid tornaram a fabricação mais arriscada. Até o momento, a produção da Apple na Índia se limitava ao iPhone, o que torna os AirPods o segundo produto da empresa americana parcialmente fabricado no país.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, estabeleceu o crescimento do setor manufatureiro como prioridade nacional, ao fornecer incentivos financeiros e apoio do governo para projetos de expansão das companhias. A Apple desempenhou um papel central nesse esforço: parceiros como a Hon Hai Precision Industry Co. produziram mais iPhones de última geração no país do que nunca.

A Jabil, empresa americana que presta serviços de manufatura, opera uma instalação de 80 mil metros quadrados que emprega mais de 2,5 mil pessoas em Pune, oeste da Índia, de acordo com o site da companhia. Representantes da Jabil não responderam a um pedido de comentário. A Apple não quis comentar.

A Apple é a maior fabricante mundial dos chamados dispositivos estéreo sem fio verdadeiros, uma categoria que inclui fones de ouvido auriculares e headphones. A empresa produziu 23,8 milhões de unidades no terceiro trimestre frente a uma participação de mercado de 31%, de acordo com a empresa de pesquisa Canalys.

Embora a Índia ainda esteja um pouco distante de conseguir fabricar AirPods completos localmente, o governo de Nova Déli concedeu licenças preliminares a mais de 12 de seus fornecedores chineses para se expandirem por meio de joint ventures com parceiros indianos. A Luxshare Precision Industry, uma das fornecedoras chinesas da Apple que fabrica AirPods, está entre as empresas que obtiveram essa licença. Em 2020, a Luxshare passou a controlar uma fábrica fechada da Motorola no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, mas ainda não começou a fabricar produtos da Apple localmente.

A mais recente investida da Apple na Índia coincide com planos do governo Modi de oferecer incentivos financeiros para a produção local de fones de ouvido sem fio e smartwatches, disse uma das pessoas.

“Fabricar estojos é normalmente o primeiro passo para a produção completa de AirPods”, disse Neil Shah, vice-presidente de pesquisa da Counterpoint. “Agora que a Apple obteve aprovação inicial para alguns fornecedores, incluindo a Luxshare, obviamente estão construindo uma cadeia de suprimentos para o produto final.”

A Apple, com sede em Cupertino, Califórnia, tem um longo caminho a percorrer para diversificar a produção fora da China, que fabrica quase 98% dos iPhones. As tensões entre os governos de Washington e Pequim e um surto de Covid em uma grande fábrica no país expuseram vulnerabilidades na cadeia de suprimentos da empresa.

Ainda assim, a Apple tem avançado na iniciativa. No ano passado, o parceiro Hon Hai começou a fabricar o iPhone 14 na Índia apenas algumas semanas após o lançamento global do modelo, e a Apple exportou mais de US$ 2,5 bilhões de seus aparelhos a partir do sul da Ásia de abril a dezembro.