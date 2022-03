FIFA 22: EA Sports decide retirar seleção da Rússia do jogo

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia na última semana, a EA Sports decidiu retirar os times russos e a seleção do país dos jogos FIFA 22, Fifa Mobile e Fifa Online.

O posicionamento está em linha com o da própria Fifa, que anunciou na última segunda-feira, 28, a desclassificação da Federação de Futebol da Rússia (FRU) nas Eliminatórias e, consequentemente, da Copa do Mundo deste ano, que será realizada em dezembro no Catar.

A decisão da Fifa foi tomada em conjunto com a Uefa, que eliminou o Spartak Moscou da Liga Europa e mudou o local da Champions League de São Petersburgo para Paris, na França.

Em nota, a EA Sports prestou solidariedade com a população ucraniana e afirmou estar avaliando mudanças relacionadas em outras áreas dos jogos da desenvolvedora.

"Nós manteremos nossa comunidade atualizada de toda ação tomada, e agradecemos os jogadores pela paciência enquanto trabalhamos nessas atualizações", escreveu.