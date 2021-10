Facebook vai alimentar mais atos de violência no mundo, diz delatora

O Facebook vai fomentar mais atos violentos ao redor do mundo por causa da forma como seus algoritmos são projetados para promover conteúdo, disse a delatora Frances Haugen, ao Parlamento britânico nesta segunda-feira, 25.

Haugen, uma ex-diretora do Facebook, compareceu a uma audiência do Parlamento britânico que avalia planos para regular as empresas de mídia social.

Ela afirmou que o Facebook considera segurança como um centro de custo e que defende uma cultura de atalhos e que "inquestionavelmente" tornou o ódio pior.

"Os eventos que estamos vendo ao redor do mundo, coisas como Mianmar e Etiópia...o ranqueamento com base em engajamento faz duas coisas: uma, prioriza e amplifica divisões e polariza conteúdo extremo, e dois, concentra isso", disse ela.

O Facebook não comentou o assunto.

Haugen afirmou este mês à subcomissão de comércio do Senado dos Estados Unidos que o Facebook projetou formas de manter os usuários dentro de sua página, mesmo se isso ia contra seu bem-estar, colocando o lucro antes dos usuários.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, rebateu neste mês as acusações de Haugen, afirmando que "o argumento de que nós deliberadamente promovemos conteúdo que torna as pessoas nervosas para obtermos lucro é profundamente ilógico".