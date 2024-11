Xiaomi Poco X5: vale a pena comprar na Black Friday?

O Xiaomi Poco X5, lançado em 2023, é um smartphone intermediário que se destaca pelo custo-benefício, oferecendo especificações de alto nível a um preço acessível. O modelo tem uma tela grande e recursos avançados, com a taxa de atualização de 120 Hz sendo um dos destaques. Além disso, está disponível em versões com 6GB e 8GB de memória RAM e oferece suporte à conectividade 5G, atendendo a um público exigente que busca desempenho e agilidade. Confira mais detalhes sobre o Xiaomi Poco X5 e descubra se é uma boa opção para aproveitar as ofertas da Black Friday de 2024.

Ficha técnica do Xiaomi Poco X5

Tela : 6,67 polegadas, tecnologia AMOLED

: 6,67 polegadas, tecnologia AMOLED Sistema Operacional : Android 12, MIUI 13 for POCO

: Android 12, MIUI 13 for POCO Resolução : 1080 x 2400px

: 1080 x 2400px Processador : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 Armazenamento : 128 GB + 6 GB RAM ou 256 GB + 8 GB RAM

: 128 GB + 6 GB RAM ou 256 GB + 8 GB RAM Cartão de Memória : Sim

: Sim Câmeras : Traseira: 48 MP (f/1.8, principal), 8 MP (f/2.2, ultra-wide), 2 MP (f/2.4, macro) Frontal: 13 MP (f/2.5)

: Gravação : 1080p ou 720p a 30 fps

: 1080p ou 720p a 30 fps Internet : 5G

: 5G Bateria: 5000 mAh

Memória RAM e desempenho do Xiaomi Poco X5

O Poco X5 vem em duas versões de memória, oferecendo uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e outra com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O modelo também oferece suporte a conectividade 5G, Wi-Fi de quinta geração, Bluetooth 5.1 e NFC, garantindo boa performance em diversas situações.

Equipado com o processador Snapdragon 695, o Poco X5 traz um desempenho robusto e rápido, o mesmo chip presente no Poco X4 Pro lançado no ano anterior.

A câmera do Xiaomi Poco X5: vale a pena?

O Poco X5 conta com um conjunto de câmeras bastante competente. A câmera principal é de 48 MP (f/1.8), enquanto a ultra-wide possui 8 MP (f/2.2), e a macro tem 2 MP (f/2.4), todas fabricadas pela OmniVision. Já a câmera frontal é de 13 MP (f/2.5). A filmadora grava em 1080p ou 720p a 30 fps, permitindo capturar vídeos de boa qualidade, embora não seja a mais avançada do mercado.

Tela do Xiaomi Poco X5: excelente para jogos e multimídia

O modelo possui uma tela de 6,67 polegadas, com tecnologia AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo uma resolução Full HD+ de 1080 x 2400px. Isso resulta em imagens vibrantes e um ótimo desempenho, especialmente para quem curte jogos ou assiste vídeos com frequência. A resposta ao toque de 240 Hz também ajuda a garantir uma experiência de uso fluida e ágil.

O acabamento traseiro é em plástico fosco, disponível nas cores azul, preto e verde, com vidro Gorilla Glass 3 na tela para proteção contra danos. O aparelho conta com certificação IP53, tornando-o resistente à poeira e respingos d'água, o que agrega um nível extra de durabilidade.

Xiaomi Poco X5: Bateria de 5.000 mAh

O Poco X5 vem com uma bateria de 5000 mAh, que oferece autonomia para um dia inteiro de uso. O carregamento rápido de 33W é uma das vantagens, permitindo que o dispositivo seja recarregado rapidamente, o que é especialmente útil para quem precisa de um smartphone com carregamento ágil.

Preço e ofertas do Xiaomi Poco X5 na Black Friday

Com o modelo chegando à Black Friday, é possível encontrar promoções interessantes, tornando o Xiaomi Poco X5 uma excelente opção para quem busca um celular intermediário com bom desempenho, boa câmera e bateria duradoura, sem precisar gastar muito.