Xiaomi 13 Lite ou Xiaomi Redmi Note 12S: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Xiaomi 13 Lite com o Xiaomi Redmi Note 12S, ambos lançados pela Xiaomi, podemos identificar características que os tornam opções viáveis para diferentes perfis de usuários em 2024. Enquanto o 13 Lite foca em desempenho avançado e design premium, o Redmi Note 12S oferece um bom equilíbrio entre desempenho e custo-benefício, ideal para usuários que priorizam um orçamento mais acessível.

Tela

O Xiaomi 13 Lite vem com uma tela AMOLED FHD+ de 6,55 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Isso garante uma experiência visual mais suave, com cores vibrantes e excelente definição, perfeita para jogos e assistir vídeos em alta qualidade.

Já o Redmi Note 12S possui uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com taxa de atualização de 90Hz. Embora a qualidade de imagem seja boa, a taxa de atualização é ligeiramente inferior, o que impacta um pouco a fluidez comparada ao 13 Lite.

Câmeras

O Xiaomi 13 Lite conta com uma câmera traseira tripla, incluindo um sensor principal de 50 MP, uma ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Ele também possui uma câmera frontal de 32 MP e um sensor adicional de profundidade, tornando-o ideal para selfies de alta qualidade e gravações em 1080p.

O Redmi Note 12S se destaca pela câmera traseira de 108 MP no sensor principal, acompanhada por uma ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Sua câmera frontal de 16 MP oferece boas selfies e gravações em Full HD.

Desempenho

O Xiaomi 13 Lite é equipado com o Snapdragon 7 Gen 1 e até 8GB de RAM, sendo ideal para tarefas intensivas, jogos e multitarefa, garantindo uma experiência de uso ágil e eficiente. O armazenamento pode chegar a 256GB, o que proporciona bastante espaço para arquivos e aplicativos.

O Redmi Note 12S vem com o processador MediaTek Helio G96, que é adequado para tarefas cotidianas e jogos moderados, mas não oferece o mesmo desempenho que o Snapdragon 7 Gen 1. Ele também conta com até 8GB de RAM e 256GB de armazenamento.

Bateria

O Xiaomi 13 Lite possui uma bateria de 4500 mAh com suporte para carregamento rápido de 67W, permitindo uma carga completa em pouco tempo, o que é uma vantagem para usuários que dependem de carregamento rápido no dia a dia.

O Redmi Note 12S, por outro lado, vem com uma bateria maior de 5000 mAh, mas seu carregamento rápido de 33W é mais lento em comparação ao 13 Lite. No entanto, a bateria maior pode garantir mais tempo longe das tomadas.

O Xiaomi 13 Lite pode ser a escolha ideal para quem busca desempenho premium , design moderno, e excelente qualidade de tela e câmeras. Ele é indicado para usuários que precisam de maior poder de processamento e um carregamento rápido mais eficiente.

pode ser a escolha ideal para quem busca , design moderno, e excelente qualidade de tela e câmeras. Ele é indicado para usuários que precisam de maior poder de processamento e um carregamento rápido mais eficiente. Já o Redmi Note 12S oferece um excelente custo-benefício, com destaque para sua câmera de 108 MP e bateria maior, sendo mais acessível e adequado para quem busca bom desempenho no uso diário, mas não precisa de especificações de ponta.

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12S

Display : 6,43 polegadas

: 6,43 polegadas Resolução : 2400x1080 pixels

: 2400x1080 pixels Tela: AMOLED com suporte a 90Hz

AMOLED com suporte a 90Hz Tecnologia de tela : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Processador : MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2 Memória RAM : 6 GB ou 8 GB

: 6 GB ou 8 GB Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

: 128 GB ou 256 GB Sistema operacional : Android com MIUI 14 (com atualização)

: Android com MIUI 14 (com atualização) Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Conectividade : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Câmera tripla : principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4)

: principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4) Câmera frontal : 16MP (F.24)

: 16MP (F.24) Gravação de vídeo: Full HD

Quanto custa um Xiaomi Redmi Note 12S?

Ficha técnica do Xiaomi 13 Lite

Cores:

Preto, Azul Lite, Rosa Lite

Processador:

Snapdragon 7 Gen 1

CPU: Octa-core (1x A710 a 2.4GHz, 3x A710 a 2.36GHz, 4x A510 a 1.8GHz)

GPU: Adreno 644

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 159,2 mm

Largura: 72,7 mm

Espessura: 7,23 mm

Peso: 171 g

Tela:

AMOLED FHD+, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels, 402 ppi

Brilho: até 1000 nits (pico)

Taxa de atualização: até 120Hz

Proteção: Corning Gorilla Glass 5

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.8

Ultra-angular: 8 MP, f/2.2

Macro: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

Ultra-angular: 32 MP, f/2.4

Sensor de profundidade: 8 MP, f/2.28

Bateria:

4500 mAh

Carregamento rápido de 67W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital na tela

Desbloqueio facial com IA

Conectividade:

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Para mais detalhes, acesse a ficha técnica completa.