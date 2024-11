POCO X6 Pro ou Samsung Galaxy A55: qual vale mais a pena na Black Friday?

Ao comparar o Samsung Galaxy A55 e o POCO X6 Pro, ambos lançados em 2024, observamos que cada um atende a diferentes necessidades, oferecendo vantagens específicas em termos de desempenho, tela, câmera e bateria. Esta análise detalhada pode ajudar na escolha do smartphone mais adequado para suas demandas em 2024.

Tela

O Samsung Galaxy A55 possui uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2340) e taxa de atualização de 120Hz. Além disso, suporta HDR10+, proporcionando uma experiência visual imersiva, ideal para vídeos, jogos e navegação com cores vibrantes e alta definição.

O POCO X6 Pro, por outro lado, apresenta uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução de 1.5K (2712 x 1220), também com taxa de atualização de 120Hz e brilho máximo de 1800 nits. Além do suporte a HDR10+, a tela traz uma ampla gama de cores DCI-P3, ideal para quem procura uma qualidade superior para entretenimento visual.

Câmeras

O Samsung Galaxy A55 tem uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 12 MP e uma macro de 5 MP. Esta configuração oferece versatilidade para capturar diferentes estilos de fotografia, desde paisagens amplas até fotos detalhadas de objetos próximos.

O POCO X6 Pro oferece uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. A gravação de vídeo em 4K a 30fps é um destaque, oferecendo alta qualidade para quem prioriza vídeos nítidos.

Na câmera frontal, o Galaxy A55 oferece uma resolução superior, com 32 MP e gravação de vídeo em 4K, ideal para selfies detalhadas e videochamadas de alta qualidade. Já o POCO X6 Pro possui uma câmera frontal de 16 MP, que também é eficiente, mas com menos detalhes nas imagens em comparação ao A55.

Bateria

Ambos os dispositivos contam com uma bateria de 5000 mAh, suficiente para suportar um dia inteiro de uso. No entanto, o POCO X6 Pro se destaca pelo carregamento rápido de 67W, que permite uma recarga significativamente mais rápida. O Galaxy A55, por outro lado, oferece carregamento rápido de 25W, o que é mais modesto, mas ainda eficiente para o uso diário.

Performance

O Samsung Galaxy A55 é equipado com o processador Exynos 1480, um chip eficiente para multitarefas e aplicativos exigentes. Com até 8GB de RAM e armazenamento expansível de até 256GB, o A55 é uma escolha sólida para usuários que buscam equilíbrio entre desempenho e armazenamento.

O POCO X6 Pro, por sua vez, vem com o Dimensity 8300-Ultra, um processador de alto desempenho, especialmente vantajoso para jogos e multitarefas pesadas. Com opções de até 12GB de RAM e até 512GB de armazenamento, o X6 Pro oferece mais poder e espaço para quem precisa de um desempenho mais robusto.

Extras

O Galaxy A55 traz resistência à água e poeira com classificação IP67, sendo resistente a imersão em até 1 metro de água por 30 minutos, o que pode ser um diferencial para quem busca um dispositivo mais durável. O POCO X6 Pro tem classificação IP54, oferecendo resistência a respingos, mas não a imersões completas.

Conectividade e Som

Ambos os dispositivos suportam conectividade 5G, NFC e têm bons sistemas de áudio, com o POCO X6 Pro trazendo Dolby Atmos e certificação de áudio de alta resolução para uma experiência sonora mais imersiva. O Galaxy A55 conta com alto-falantes estéreo, mas sem a entrada para fones de ouvido de 3,5 mm.

Se a prioridade é um desempenho mais robusto, carregamento rápido e uma tela com maior resolução, o POCO X6 Pro pode ser a escolha mais interessante, especialmente para usuários que procuram um dispositivo potente para jogos e tarefas pesadas. No entanto, se a preferência é por um smartphone com uma câmera frontal mais potente, resistência à água e um design mais refinado, o Samsung Galaxy A55 pode ser a melhor opção, oferecendo um equilíbrio entre durabilidade, desempenho e qualidade de imagem.

Ficha técnica do Galaxy A55

Processador : Exynos 1480 (4 nm)

: Exynos 1480 (4 nm) Memória : 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB

: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB Dimensões : 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g

: 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g Tela : Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels

: Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 32 MP (f/2.2, wide)

: 32 MP (f/2.2, wide) Bateria : Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

: Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 Resistência : IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min)

: IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min) Segurança : Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm

: Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de impressão digital (sob a tela), sensor de proximidade virtual

Ficha técnica do POCO X6 Pro

Processador : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra Memória : 8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento

: 8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento Dimensões : 160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g

: 160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g Tela : AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz

: AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz Câmera Traseira : 64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

: 64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 67W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 67W Sistema Operacional : HyperOS

: HyperOS Conectividade : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Resistência : IP54 (resistente a respingos)

: IP54 (resistente a respingos) Segurança : Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X Conteúdo da Embalagem: POCO X6 Pro, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia.

Com informações de Samsung.