Motorola Edge 40 vale a pena na Black Friday? Veja preço, detalhes e ficha técnica

O Motorola Edge 40, lançado em 2023, apresenta um design elegante e especificações avançadas, sendo uma excelente opção para quem busca um smartphone de alto desempenho a um preço competitivo. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020, uma tela P-OLED de 6,55 polegadas e uma bateria de 4400 mAh com carregamento rápido de 68W, o dispositivo oferece uma experiência de uso premium com uma performance ágil e duradoura.

Desempenho da Câmera Frontal: Qualidade em selfies e vídeos

A câmera frontal do Motorola Edge 40 possui 32 MP, o que garante selfies detalhadas e nítidas, ideais para redes sociais e videochamadas. A qualidade da imagem se mantém alta mesmo em condições de pouca luz, e a possibilidade de gravação em 4K a 30 fps torna este smartphone uma ótima opção para quem busca capturar vídeos de qualidade com nitidez e definição.

Câmera Traseira: Recursos para fotos de alta qualidade

O Motorola Edge 40 conta com uma configuração de câmera traseira dupla. A câmera principal de 50 MP possui estabilização óptica de imagem (OIS), o que ajuda a manter as fotos nítidas mesmo em movimento. A lente ultra-angular de 13 MP oferece maior versatilidade, permitindo capturar imagens amplas com grande riqueza de detalhes. Além disso, o dispositivo grava vídeos em 4K a 30 fps, garantindo qualidade cinematográfica para suas gravações.

Bateria: Autonomia e recarga rápida

Com uma bateria de 4400 mAh, o Motorola Edge 40 garante uma excelente autonomia, permitindo o uso intenso ao longo de um dia. Além disso, o smartphone possui suporte para carregamento rápido de 68W, o que proporciona uma recarga extremamente rápida e conveniência para quem precisa de mais energia em menos tempo.

Tela: Qualidade visual e fluidez

A tela P-OLED de 6,55 polegadas do Motorola Edge 40 oferece uma resolução de 2400 x 1080 pixels e uma taxa de atualização impressionante de 144Hz. Isso resulta em cores vibrantes, contraste superior e uma experiência visual fluida, perfeita para assistir a vídeos, jogar ou navegar nas redes sociais. A tecnologia P-OLED também contribui para um display mais eficiente em termos de consumo de energia, sem comprometer a qualidade da imagem.

Desempenho Geral: Potência e agilidade

O Motorola Edge 40 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020 e 8GB de RAM, garantindo desempenho ágil em multitarefas e em aplicativos mais exigentes. O armazenamento interno de 256GB oferece amplo espaço para armazenar fotos, vídeos e aplicativos, sem preocupações com falta de espaço. Esse conjunto de especificações torna o Edge 40 uma opção sólida para quem busca performance de ponta a um preço mais acessível do que modelos premium.

Ficha Técnica do Motorola Edge 40

Processador : MediaTek Dimensity 8020

: MediaTek Dimensity 8020 Memória e Armazenamento : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões e Peso : Altura: 158,43 mm Largura: 71,99 mm Espessura: 7,58 mm Peso: 172 g

: Tela : Tipo: P-OLED Tamanho: 6,55" Resolução: 2400 x 1080 pixels Taxa de atualização: 144Hz

: Câmera Traseira : Principal: 50 MP (OIS) Ultra-angular: 13 MP

: Câmera Frontal : 32 MP

: 32 MP Bateria : Capacidade: 4400 mAh Carregamento rápido: 68W

: Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC Recursos Adicionais : Sensor de impressão digital sob a tela Resistência à água IP68

:

O Motorola Edge 40 é uma excelente opção para quem procura um smartphone com design moderno, performance sólida e recursos avançados, incluindo câmeras de alta qualidade e uma tela vibrante, tudo isso com um preço mais acessível quando comparado a outros modelos da linha Edge.