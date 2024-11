iPhone 14: vale a pena na Black Friday?

Lançado em 2023, o iPhone 14 apresenta um conjunto interessante de recursos, com destaque para o desempenho do processador e as câmeras. No entanto, ele peca em um ponto importante: a duração da bateria, que poderia ser melhor. Comparado ao modelo anterior, a tela e as câmeras são praticamente as mesmas, mas com melhorias na abertura das lentes. Além disso, o iPhone 14 permite gravação de vídeos em 4K, tanto com as câmeras traseiras quanto com a frontal. O dispositivo também é compatível com a conectividade 5G, ideal para quem busca alta performance em rede.

Quanto custa o iPhone 14?

Especificações Técnicas do iPhone 14

Display : 6,1 polegadas

: 6,1 polegadas Resolução : 1170 x 2532 pixels (460 ppi)

: 1170 x 2532 pixels (460 ppi) Tecnologia de Tela : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Processador : A15 Bionic

: A15 Bionic Memória RAM : 6GB

: 6GB Armazenamento : 128GB, 256GB ou 512GB

: 128GB, 256GB ou 512GB Sistema Operacional : iOS

: iOS Bateria : 3279 mAh

: 3279 mAh Conectividade : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB, NFC, GPS

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB, NFC, GPS Câmera Traseira : Lente grande angular de 12 MP (f/1.5) e ultra-wide de 12 MP (f/2.4)

: Lente grande angular de 12 MP (f/1.5) e ultra-wide de 12 MP (f/2.4) Câmera Frontal : 12 MP (f/1.9)

: 12 MP (f/1.9) Gravação de Vídeo: 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps; 1080p a 25, 30 ou 60 fps; 720p a 30 fps

A Câmera Frontal do iPhone 14 é Boa?

A câmera frontal do iPhone 14 é equipada com um sensor de 12 MP e abertura de f/1.9, o que permite uma maior entrada de luz, especialmente útil em ambientes com baixa iluminação. Essa abertura aprimorada representa um avanço em relação ao modelo anterior. O iPhone 14 também é capaz de gravar vídeos em 4K com várias opções de taxa de quadros (24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps), o que proporciona grande flexibilidade na criação de conteúdo. Além disso, a gravação em 1080p está disponível nas taxas de 25 fps, 30 fps ou 60 fps.

O modo Cinema do iPhone 14 permite gravar vídeos em 4K HDR a 30 fps, e a gravação em Dolby Vision HDR pode chegar a até 4K a 60 fps. Para vídeos em câmera lenta, o aparelho oferece uma taxa de quadros de até 120 fps em 1080p.

Câmera Traseira do iPhone 14

O iPhone 14 vem com uma câmera traseira dupla, ambas com 12 MP: uma lente grande angular e uma ultra-wide. A lente grande angular apresenta uma abertura de f/1.5 e pixels de 1,9, o que ajuda a capturar mais luz, garantindo imagens mais nítidas e vibrantes. A lente ultra-wide possui uma abertura de f/2.4 e um campo de visão de 120°, sendo ideal para capturar paisagens ou grandes cenas.

O iPhone 14 também inclui o Photonic Engine, um motor de processamento de imagem que combina várias imagens para resultados mais nítidos e detalhados. Além disso, ele possui modos Noturno e Deep Fusion, que são ótimos para fotografias em condições de pouca luz e para detalhes mais profundos.

Bateria do iPhone 14

O iPhone 14 tem uma bateria de 3279 mAh e, segundo a Apple, pode durar até 26 horas de reprodução de vídeo contínua. Em testes realizados pelo site especializado Tom's Guide, o dispositivo teve uma autonomia de 9 horas e 28 minutos de navegação na web, com a tela configurada para 150 nits de brilho e 5G ativado.

Tela do iPhone 14

A tela do iPhone 14 é uma Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 1170 x 2532 pixels e densidade de aproximadamente 460 ppi. A tela é equipada com tecnologia HDR, True Tone e uma ampla gama de cores (P3), proporcionando uma experiência visual imersiva. Ela também oferece uma proporção de contraste de 2.000.000:1 (típica) e um brilho máximo de 800 nits (típico), que pode chegar a 1200 nits para HDR. A tela também é resistente a impressões digitais e suporta a exibição simultânea de múltiplos idiomas e caracteres.

Acessórios: O que vem na Caixa do iPhone 14?

iPhone 14 ou 14 Plus

Cabo USB-C para Lightning

Documentação

Adesivo da Apple

Ejetor de SIM

Vale ressaltar que o iPhone 14 não acompanha adaptador de tomada (carregador de parede).

Preços e Versões: 128GB, 256GB e 512GB

Vale a Pena Comprar o iPhone 14 na Black Friday de 2024?

O iPhone 14 é uma excelente opção durante a Black Friday de 2024, especialmente por sua combinação de processador A15 Bionic, que supera o desempenho do A14, e o novo Photonic Engine que melhora as imagens. Com câmeras de 12 MP (frontal e traseira), ele oferece fotos nítidas e detalhadas, além do modo Retrato em ambas as câmeras.

Além disso, a tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com 460 ppi e 6GB de RAM, supera os 4GB do iPhone 13, garantindo maior longevidade para o aparelho. Esse conjunto de especificações torna o iPhone 14 um dos melhores investimentos da Apple para quem quer qualidade e desempenho.

Outros Modelos de iPhone: iPhone 12, 13 e 15

iPhone 12

Equipado com o processador A14 Bionic e câmera traseira dupla de 12 MP, o iPhone 12 inclui a tecnologia Deep Fusion para aprimorar a qualidade das fotos. Sua tela de 6,1 polegadas com 460 ppi também é resistente a impressões digitais. Com 4 GB de RAM, o iPhone 12 ainda tem uma boa capacidade de lidar com tarefas cotidianas e atualizações futuras.

iPhone 13

O iPhone 13 é equipado com o processador A15 Bionic, que oferece desempenho superior ao iPhone 12. A câmera dupla de 12 MP, com o novo Photonic Engine, melhora ainda mais a qualidade das imagens. A tela de 6,1 polegadas com 460 ppi, e 4 GB de RAM, garante uma boa performance para as necessidades do dia a dia.

iPhone 15

O iPhone 15 chega com o processador A16 Bionic e câmeras aprimoradas, incluindo uma lente principal de 48 MP para fotos mais detalhadas. Ele também tem mais opções de armazenamento e melhorias na autonomia da bateria. Se você está buscando uma opção ainda mais potente e atualizada, o iPhone 15 é uma boa escolha.