Black Friday ou 'Black Fraude'? 5 formas de descobrir se um desconto é real

Se você não tem algum conhecido que está esperando a Black Friday para fazer uma compra especial e ganhar um bom desconto, provavelmente essa pessoa é você. Nos últimos anos, a Black Friday virou um grande evento no Brasil, mas que também deixa o brasileiro desconfiado… será que aquele desconto é real?

É o esquenta da Black, mês da Black, Black week… independentemente do título, o objetivo das lojas é o mesmo: anunciar que nessa época do ano os produtos estão mais baratos e vale a pena apostar. E para te ajudar a saber se vale mesmo, confira 5 formas de descobrir se um desconto é real na Black Friday e saia ileso de promoções irreais e golpes.

5 dicas para garantir que você não vai cair na Black Fraude

Para além daquelas promoções que parecem descontos milionários, mas na verdade estão com os preços acima do real, muitos criminosos aproveitam a época do ano para aplicar golpes e enganar os consumidores. Veja como escapar das duas situações:

1. Escolha o quer comprar antes da Black Friday

A melhor estratégia para ter certeza de que você não está comprando algo com desconto falso durante a Black Friday é já definir os produtos que você quer adquirir antes das promoções começarem.

Assim, é possível pesquisar os itens, conferir os valores em diferentes sites e, quando a Black chegar, ter a certeza de que está ganhando um desconto justo e que valeu a pena esperar.

Outra estratégia é checar sites que fazem a comparação dos preços de cada site vendedor, e geralmente eles também informam quando o produto vem custando ao longo do ano. Assim, dá para ter uma média dos descontos e ainda fazer a compra no site mais barato.

2. Desconfie de super descontos

Encontrou uma TV de 50’ polegadas, smart, nova, por apenas R$200? As chances de ser uma promoção relâmpago são muito pequenas, e provavelmente é um golpe. Ou seja, fique de olho nos descontos completamente exagerados, que fogem da realidade.

Se você se deparar com essa situação, faça todas as checagens para conferir se o site é verdadeiro, de uma empresa confiável e que você já conhece, confira como foi impactado por essa promoção e desconfie de qualquer atividade suspeita.

3. Não caia em golpes durante a Black Friday

Falando em atividade suspeita, essa época é uma das preferidas para os criminosos que trabalham online aplicando golpes. O consumidor recebe tantos e-mails, SMS e WhatsApps com promoções que uma mensagem bem feita pode enganar muita gente.

Então, a regra é: não faça compras em sites suspeitos, opte por marcas que já são conhecidas no mercado, sempre confira o remetente das mensagens que receber e não preencha nenhuma informação pessoal em formulários e sites que não são de confiança.

Desconfie, também, de páginas com erros de português na diagramação, bem como opções de pagamentos muito restritas, em que a promoção só aceita pix ou pagamento em boleto, por exemplo.

4. Veja o que as outras pessoas estão falando sobre o produto

Já que no Brasil a Black Friday não se restringe apenas na última sexta-feira do mês, mas praticamente o mês todo, fica mais fácil acompanhar a experiência das pessoas com relação a determinado produto. Então, não deixe de olhar as avaliações dos usuários em toda compra que você fizer.

Fique de olho, principalmente, nos comentários recentes. Tente identificar se há problemas com demora na entrega, avaria do produto e se há informações sobre o desconto, ou seja, se a promoção realmente valeu a pena para aquela pessoa.

5. Confira quais são as políticas da compra

Pegou um super desconto na Black Friday, o produto chegou com problema e você só viu depois que a política de troca não se aplica para promoções? É assim que uma pechincha vira uma dor de cabeça.

Por isso, antes de comprar, principalmente aqueles itens que têm um valor mais alto, leia todas as informações do anúncio, principalmente as políticas de troca e devolução. Assim você fica resguardado se tiver algum problema e ciente dos prazos estabelecidos pela loja.

Com esses 5 passos, dificilmente você cairá na Black Fraude este ano. Fique atento às linhas finas dos anúncios que te impactam, não deixe informações simples passarem despercebidas e, não se esqueça, nada é de graça nessa vida, então é melhor desconfiar do que levar um golpe, seja qual for ele.