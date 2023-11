iPhone 13: Quanto vale a pena pagar na Black Friday?

O iPhone 13, lançado no segundo semestre de 2021, apresenta melhorias notáveis em relação aos modelos anteriores.

Destaca-se por sua ficha técnica equilibrada, incluindo um processador potente Apple A15, tela de 6,1 polegadas com tecnologia Retina XDR OLED, e bateria que oferece até 19 horas de uso contínuo em multimídia.

O design mantém as bordas achatadas dos modelos anteriores, superfícies planas e entalhe 20% menor.

O conjunto de câmeras, embora menos robusto que o dos modelos Pro, recebeu melhorias, como o modo Estilos Fotográficos e o Modo Cinema para gravações em 4K, além de ajuste de foco da cena.

O aparelho está disponível em três versões: 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno e vem em cores lisas como rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho.

O iPhone 13 não possui entrada para fones de ouvido e foi lançado sem carregador na caixa, seguindo a estratégia de sustentabilidade da empresa.

iPhone 13: qual é o melhor preço dos últimos 12 meses?

Nos últimos 12 meses, segundo o Zoom, o preço mais barato para o modelo da Apple de 128G foi de R$ 3761, no dia 24 de outubro deste ano. O modelo de 256G de armazenamento registrou o preço mais em conta no dia 11 de outubro, no valor de R$ 3905.

Vale a pena optar pelo iPhone 13 Pro?

O iPhone 13 Pro, lançado em 2021, destaca-se por sua tela maior e mais brilhante, uma câmera traseira com três lentes, zoom óptico e um modo de vídeo chamado Cinematic Mode. Além disso, sua bateria oferece uma maior duração. No entanto, seu preço é consideravelmente mais alto em comparação com o iPhone 13.

O modelo Pro também é mais pesado e espesso, o que pode impactar a ergonomia e o conforto.

A escolha entre o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 depende das suas preferências e necessidades, sendo o primeiro indicado para quem valoriza qualidade de tela, versatilidade da câmera e bateria duradoura, enquanto o segundo é uma opção mais leve, econômica e com desempenho satisfatório.

Ficha técnica do iPhone 13

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone e resolução de 1170 x 2532 pixels

Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

Processador: Apple A15 Bionic hexa-core

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultra-wide)

Filma em: 4K

Câmera frontal: 12 MP

Bateria: Até 19 horas em multimídia

Outros: 5G, proteção contra água e reconhecimento facial (Face ID)

