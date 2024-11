iPhone 13 512gb está no menor preço em 6 meses; veja ofertas da Black Friday

O celular da Apple iPhone 13 na versão 512gb está sendo ofertado por R$ 3.448,53, o menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé, cerca de R$ 1400 mais barato que o normal no período. Confira as ofertas selecionadas abaixo e ficha técnica do aparelho (os valores e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio):

O iPhone 13, lançado em 2021, continua sendo uma opção atraente para quem busca um smartphone da Apple com desempenho sólido e recursos atualizados. Com a aproximação da Black Friday, muitos consumidores se perguntam qual seria o preço ideal para adquirir este modelo.

Ficha técnica do iPhone 13

Tela : 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision

: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision Resolução : 2532 x 1170 pixels a 460 ppp

: 2532 x 1170 pixels a 460 ppp Processador : Apple A15 Bionic hexa-core

: Apple A15 Bionic hexa-core Memória RAM : 4 GB

: 4 GB Armazenamento : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Câmeras traseiras : 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra-wide

: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra-wide Câmera frontal : 12 MP

: 12 MP Filma em : 4K

: 4K Bateria : Até 19 horas de reprodução de vídeo

: Até 19 horas de reprodução de vídeo Reconhecimento facial : Sim, com Face ID

: Sim, com Face ID 5G : Sim

: Sim Proteção contra água: Sim

Vale a pena optar pelo iPhone 14 Pro?

Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Pro, lançados em 2022, compartilham características em comum. Ambos oferecem opções de capacidade de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, e apresentam uma tela Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas, classificados como IP68 para resistência a respingos, água e poeira.