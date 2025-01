EUA entra para lista de "países sensíveis" da divisão de mapas do Google

A divisão de mapas do Google mudou a classificação dos Estados Unidos de “país não-sensível” para “país sensível”, em meio a alteração do nome do Golfo do México para Golfo da América no Google Maps. O termo é utilizado para designar países com governos restritivos e disputas de território.

A ordem para mudar a designação dos Estados Unidos, bem como do México, veio na segunda, de acordo com a CNBC, que teve acesso à correspondência internacional.

Os funcionários do Google receberam a tarefa com o mais alto nível de prioridade, o que significa que são orientados a parar o que fazem naquele momento para realizar a alteração. Outros países que constam na lista de “sensíveis” são China, Rússia, Israel, Arábia Saudita e Iraque. Ainda não está claro se a nova classificação vai além da divisão de “Geo” da empresa.

A nova classificação dos Estados Unidos na divisão de mapas do Google representa os desafios enfrentados pelas big techs com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gigantes da tecnologia, como Meta, TikTok e Amazon, têm ajustado suas políticas para refletir a visão do novo governo. Sundar Pichai, CEO da Google, bem como outros CEO de big techs chamaram a atenção por participarem da posse de Trump em 20 de janeiro.

Os Estados Unidos entraram para o grupo de países sensíveis após Trump afirmar que sua administração iria mudar nomes em mapas oficiais e na comunicação federal. Em um post no X (antigo Twitter), o Google quis explicar a mudança do nome do Golfo do México e disse que tem uma longa prática de alterar nomes quando eles foram atualizados por fontes do governo. No México, a região será exibida como "Golfo do México", enquanto em outros países aparecerão os nomes "Golfo do México" e "Golfo da América".