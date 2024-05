Estudo sugere que portadores do gene APOE4 têm risco certo de ter Alzheimer

Pessoas que possuem duas cópias do gene APOE4 têm risco quase garantido de desenvolver Alzheimer e tendem a manifestar sintomas mais cedo, de acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira, 6, que pode redefinir esses portadores como tendo uma forma genética da doença.

A reclassificação poderia alterar a pesquisa, o diagnóstico e os tratamentos relacionados ao Alzheimer, segundo os pesquisadores, cujo estudo foi publicado na renomada revista científica Nature Medicine.

O coautor do estudo, Sterling Johnson, do Centro de Pesquisa de Alzheimer da Universidade de Wisconsin, disse à Reuters que os dados indicam uma forma genética da doença, não apenas um fator de risco.

O estudo teve acesso a mais de 3.000 cérebros doados ao Centro Nacional de Coordenação de Alzheimer dos Estados Unidos, bem como dados biológicos e clínicos de mais de 10.000 pessoas de três países.

Com a análise, se obteve o dado que indicando que, aos 65 anos, pelo menos 95% das pessoas com duas cópias do gene apresentavam níveis anormais de uma proteína associada ao Alzheimer em seu fluido espinhal, e 75% tinham exames cerebrais positivos para amiloide, as fibras celulares que causam dano ao cérebro.

As descobertas podem impactar tratamentos aprovados recentemente, como o Leqembi, da Eisai e da Biogen, que remove amiloide do cérebro. Pacientes com duas cópias do gene apresentam taxas mais altas de sangramento cerebral e inchaço associados ao tratamento. Por isso, alguns centros evitam tratar esses pacientes.

A pesquisa ressalta a necessidade de incluir portadores de duas cópias do gene em testes para prevenir a doença antes que os sintomas se desenvolvam.

Mas o estudo não excluí a existência de outras formas genéticas de Alzheimer, como o autossômico dominante, causado por mutações em três genes diferentes, e o decorrente da síndrome de Down.

Uma limitação do estudo é que a maioria dos participantes era de ascendência europeia. Logo, mais pesquisas são necessárias em pessoas de ascendência africana, nas quais o gene parece apresentar menor risco de Alzheimer.