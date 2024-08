Risco de guerra no Oriente Médio 'diminuiu um pouco', mas Irã ainda representa perigo, diz general

O risco no curto prazo de uma guerra mais ampla no Oriente Médio diminuiu depois que a troca de tiros entre Israel e o Hezbollah, do Líbano, não escalou. O Irã, porém, ainda representa um perigo significativo, pois pondera um ataque a Israel, disse o principal general dos Estados Unidos na segunda-feira à Reuters.

O general da Força Aérea C.Q. Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto, fez uma viagem de três dias ao Oriente Médio. Foi para Israel poucas horas depois que o Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones contra o país, e os militares israelenses atacaram o Líbano para frustrar um ataque maior. Foi um dos maiores confrontos em mais de 10 meses de guerra de fronteira, mas também terminou com danos limitados em Israel e sem ameaças imediatas de mais retaliações de ambos os lados.

Brown observou que o ataque do Hezbollah foi apenas um dos dois principais contra Israel que surgiram nas últimas semanas. O Irã também está ameaçando um ataque pelo assassinato de um líder do Hamas em Teerã no mês passado. Questionado se o risco imediato de uma guerra regional havia diminuído, Brown disse: "Um pouco, sim."

"Você sabia que duas coisas iriam acontecer. Uma já aconteceu. Agora depende de como a segunda vai acontecer", disse Brown enquanto voava para fora de Israel.

"Como o Irã responderá determinará como Israel responderá, o que determinará se haverá um conflito mais amplo ou não", explicou à Reuters.

Brown também alertou que também havia o risco representado pelos aliados militantes do Irã em lugares como Iraque, Síria e Jordânia, que atacaram tropas dos EUA, bem como os Houthis do Iêmen, que atacaram navios do Mar Vermelho e até dispararam drones contra Israel.

O Irã prometeu uma resposta severa ao assassinato do líder do Hamas Ismail Haniyeh, que ocorreu enquanto ele visitava Teerã no final do mês passado e que atribuiu a Israel. Israel não confirmou nem negou seu envolvimento.

Brown disse que os militares dos EUA estão melhor posicionados para ajudar na defesa de Israel e de suas próprias forças no Oriente Médio do que em 13 de abril, quando o Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel, liberando centenas de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos - Israel conseguiu neutralizar a imensa maioria.