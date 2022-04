Emicida faz show no Fortnite: veja data, horário e como assistir

No jogo Fortinite, da Epic Games, misturar o mundo real com o virtual é uma das estratégias para renovar constantemente o interesse do público. Personagens de filmes, desenhos e outros itens licenciados sempre aparecem em novas atualizações do game. Nesta sexta-feira, 29, é a vez do rapper brasileiro Emicida dar as caras por lá.

O artista fará uma apresentação, às 19h, na qual todos os jogadores poderão acompanhar. A performance do rapper faz parte da Série Onda Sonora, uma ação da Epic Games com o objetivo de divulgar artistas de todo o mundo.

A desenvolvedora não revelou quantas músicas o rapper incluirá no repertório, mas o público pode esperar uma lista com alguns dos maiores sucessos da carreira. Além disso, a própria Epic Games revelou que a experiência de Emicida no Fortnite será feita para que o brasileiro consiga contar um pouco da trajetória dele como músico.

Como assistir ao show dentro do jogo

Quem quiser assistir precisa abrir o Fortnite e ir até o ícone Descobrir da Série Onda Sonora - Emicida. Isso fará com que os jogadores sejam levados diretamente para a ilha especial onde o rapper brasileiro estará se apresentando para o público e revelando um pouco mais da cultura do Brasil para o mundo.

Entretanto, também será possível assistir ao show colocando diretamente o código da ilha onde Emicida estará performando. Para isso, basta abrir a opção de adicionar o código e colocar: 6929-7613-7801. É importante lembrar, no entanto, que ele só será válido a partir do dia e hora marcado pela Epic Games.

Criadores de conteúdo em plataformas de streaming como a Twitch também transmitirão a apresentação. Para assistir dessa forma, basta procurar a aba de stream do Fortnite dentro do site da Twitch.

Prêmio por assistir o show

Há um brinde para estimular os jogadores a assistirem ao show do Emicida. Quem seguir um dos passos exemplificados acima receberá o spray Série Onda Sonora - Emicida. O brinde promete ser uma forma de colecionar momentos vividos no jogo.