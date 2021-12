Elon Musk diz que vai pagar mais de US$ 11 bilhões em impostos este ano

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse no domingo no Twitter que vai pagar mais de 11 bilhões de dólares em impostos este ano. O número é semelhante ao apresentado pela CNBC na semana passada, no qual é estimado que Musk já pagou 7 bilhões de dólares em impostos estaduais e federais este ano e pagará mais 5 bilhões até 1º de janeiro. A CNBC disse ainda que os números podem representar "a maior arrecadação de impostos de todos os tempos".

A revelação ocorre no momento em que Musk e outros bilionários estão enfrentando um escrutínio cada vez maior sobre o valor dos impostos que pagam. Como explica a CNBC, Musk não recebe salário ou bônus em dinheiro pelo trabalho como CEO da Tesla e, em vez disso, é remunerado com lotes de ações da empresa. Caso precise de dinheiro, ele pode pegá-lo antecipado assegurando a venda da ações, o que não acarreta as mesmas obrigações fiscais.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

No início deste ano, a agência ProPublica relatou que Musk não pagou impostos federais em 2018 e pagou apenas 455 milhões de dólares nos quatro anos anteriores, apesar de sua riqueza ter crescido em 13,9 bilhões de dólares no período. A justificativa de Musk é a de seus impostos eram zero em 2018 porque ele pagou a mais no ano anterior.

Embora Musk pareça estar fazendo jus à sua afirmação de que pagará "mais impostos do que qualquer americano na história" em 2021, isso não deveria ser uma surpresa, visto que ele é descrito como a pessoa mais rica do mundo em diversos índices. A riqueza líquida de Musk é atualmente estimada em cerca de 243 bilhões de dólares, de acordo com um relatório da Bloomberg, são quase 50 bilhões de dólares a mais do que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, com 195 bilhões de dólares.