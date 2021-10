'eFootball' tem lançamento desastroso e Konami se desculpa

Desculpe o trocadilho, mas pode-se dizer que a japonesa Konami 'trocou os PES pelas mãos' ao lançar o eFootball, o seu novo jogo de simulação de futebol, na quinta-feira, 30.

Os problemas do game foram sentidos já nas primeiras horas em que o ele esteve disponível aos jogadores. Rostos “bugados” e nada parecido com os atletas reais, física dos corpos longe da realidade, falhas de movimento, além de uma jogabilidade muito abaixo do padrão da franquia que, um dia, já foi a maior do mercado.

Para contornar a situação, a Konami se desculpou com os jogadores pelos erros na jogabilidade e nos gráficos, comprometendo-se em consertar bugs e outros problemas do sucessor do ‘PES 21’ com uma atualização já em outubro.

“Após o lançamento de ‘eFootball 2022’, recebemos uma série de feedbacks e pedidos relacionados aos balanceamento do jogo, incluindo a velocidade dos passes e controle defensivo. Gostaríamos também de esclarecer que houve relatos de problemas de experiência com vídeos, expressões faciais, movimentação e o comportamento da bola”, explica a empresa em nota.

“Pedimos desculpas pelos problemas e queremos garantir a todos que estamos tomando as medidas para corrigir a situação. O jogo terá atualização contínua, a qualidade será aumentada e o conteúdo será adicionado de forma constante. Preparamos uma atualização para Outubro e receberemos a opinião de usuários a partir de questionários. Faremos o possível para satisfazer o máximo possível e esperamos ter o seu suporte para ‘eFootball 2022′”, declarou.

Vale ressaltar que o jogo esteve por dois anos em desenvolvimento e foi lançado de forma gratuita com uma nova engine como reestabelecer a franquia no mercado. A principal diferença é o modelo de vendas: que ofertará o conteúdo básico do jogo gratuitamente, com o acesso cruzado (crossplay) entre todas as plataformas, incluindo a versão para smartphones, em dezembro.

Até lá, vale se divertir com as cenas engraçadas geradas pelo jogo que, sem dúvidas, ainda está em desenvolvimento.