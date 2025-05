Dior reporta roubo de dados não financeiros de clientes em ciberataque Segundo o jornal francês ‘Le Monde’, clientes da Dior na Ásia receberam, em 13 de maio, uma mensagem alertando para o roubo de dados

Dior é uma das principais marcas de costura, juntamente com a Louis Vuitton, do número um do luxo mundial, o grupo LVMH (Reprodução)