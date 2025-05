Coinbase admite roubo de dados e oferece recompensa de US$ 20 milhões para identificar criminosos

A corretora de criptomoedas Coinbase revelou nesta quinta-feira, 15, que foi alvo de um ataque de ransomware, em que criminosos conseguem invadir sistemas de uma empresa e roubar dados, pedindo um resgate para devolvê-los. Entretanto, a exchange afirma que poucos clientes foram afetados.

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa disse que "cibercriminosos subornaram e recrutaram agentes estrangeiros para roubar dados pessoais de menos de 1% da base de usuários. Nenhuma senha, chave privada ou fundos foram expostos. Contas Prime não foram atingidas".

A Coinbase informou ainda que todos os clientes afetados serão reembolsados e que as informações roubadas envolvem dados como nome, telefone, endereço, e-mail, histórico de transações e balanços das contas e imagens de documentos de identificação. Alguns documentos corporativos também foram roubados.

Como ocorre em ataques de ransomware, os criminosos pediram um resgate, no valor de US$ 20 milhões, para devolver os dados roubados. Entretanto, a corretora de criptomoedas disse que se recusou a cooperar com os criminosos e não pretende pagar o montante.

Ao invés disso, ela anunciou uma recompensa no mesmo valor para quem tiver informações que ajudem na identificação dos criminosos. A ideia é fornecer informações que auxiliem as autoridades na investigação do caso e punição dos criminosos.

Em 2022, a Coinbase foi alvo de um ataque semelhante e também decidiu abrir uma recompensa para a identificação de criminosos ao invés de pagar o resgate exigido. Ela afirmou que não pretende cair na "extorsão" pratica pelos criminosos e que já entrou em contato com as autoridades.

Já em um documento submetido à SEC (Comissão de Valores Mobiliários), a corretora de criptomoedas disse que as despesas com o ressarcimento de usuários e custos de "remediação" do ataque devem variar entre US$ 180 milhões e US$ 400 milhões.

Estudos sobre as perdas e avaliação dos pedidos de reembolso podem "aumentar ou diminuir significativamente" a estimativa. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o caso e sobre a estratégia utilizada pelos criminosos para conseguir quebrar a segurança do sistema da Coinbase e roubar os dados.