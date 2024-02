Depois do Facebook, vem aí Mark’s Meat, ‘frigorífico’ de Mark Zuckerberg

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse, em tom de brincadeira, que, quando se cansar de seu negócio, vai tocar o Mark’s Meat, ao tratar em entrevista de seu novo hobby: produzir gado para consumo próprio, com o objetivo de produzir a melhor carne do mundo.

Mês passado, Zuckerberg explicou em sua conta no Instagram seus planos de produção de gado, em seu rancho no Havaí. Na sexta-feira, contou numa entrevista para um podcast americano que a obsessão por carnes vem de alguns anos, com o gosto por churrasco.

– Sempre brinco com a Priscila e minhas filhas que, se cansar da Meta, vou cuidar da Mark’s Meat. Se você é uma criança, como minhas filhas, é difícil entender o que a Meta é. É muito abstrato. Por um tempo, uma das minhas filhas pensava que eu era um produtor de gado. Ela dizia: “pai, claramente é o que você faz, a Mark’s Meat não está pronta para o lançamento ainda, mas você está focado realmente nisso, já tem alguns bois” – disse Zuckerberg, na parte final de uma entrevista de pouco mais de 40 minutos no podcast Morning Brew Daily, que foi ao ar na sexta-feira, dia 16.

Na entrevista, o presidente da Meta deixa claro que a prática de lutas, como artes marciais mistas (MMA), segue como seu hobby principal, e demonstra contrariedade por estar atualmente afastado dos ringues – o executivo está em tratamento de uma lesão no joelho.

Criação no rancho no Havaí

Ainda assim, fala com paixão sobre a criação de gado, no Rancho Ko’olau, no Havaí, que Zuckerberg comprou em 2014. Quando divulgou seu novo hobby mês passado, o bilionário informou que os bois criados por lá são da raça Angus e da japonesa Wagyu, conhecida como fonte da carne mais cara do mundo.

Segundo Zuckerberg, os animais são criados a base de noz macadâmia e cerveja, cultivadas e produzidas no próprio rancho havaiano. Na tradição japonesa, o gado Wagyu tem a cerveja como parte da alimentação. Na entrevista de sexta-feira, Zuckerberg demonstrou ter estudado o assunto:

– A cerveja induz o apetite, acho que as pessoas estão familiarizadas com isso – afirmou o executivo. – Tem uma coisa sobre a cerveja deixar o gado mais relaxado. A literatura científica sobre isso é um tanto inconclusiva. Li muito sobre isso. Não estou convencido sobre a questão do relaxamento, mas acho que está claro que a cerveja faz o gado comer mais e, assim, ganhar mais peso.

Por fim, Zuckerberg não descarta que a Mark’s Meat poderá realmente virar um negócio promissor no futuro:

– É superdivertido. Vamos fabricar nossa própria cerveja e plantar a nossa própria macadâmia e processá-la, com as crianças sendo uma parte disso. É mais fácil para elas fazer isso do que se envolverem no negócio dos softwares. Quem sabe um dia isso será algo? Por enquanto, só estou produzindo a carne que gosto de comer.