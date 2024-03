Dell tem saldo de demissões em 13 mil funcionários diante de queda nas vendas de PCs

Durante o último ano fiscal, a Dell Technologies anunciou uma redução de 13.000 funcionários em seu quadro global, ultrapassando as expectativas iniciais de cortes.

Conforme reportado no último dia 2 de fevereiro, a empresa de tecnologia contava com 120.000 colaboradores ao redor do mundo, marcando uma diminuição de quase 10% em relação ao ano anterior.

"Ao longo do exercício fiscal de 2024, continuamos adotando medidas para redução de custos", informou a Dell em documento oficial. Apesar das escolhas difíceis, a companhia enfatiza o compromisso em fortalecer sua equipe e manter a excelência na atração, desenvolvimento e retenção de talentos.

A decisão vem em um momento desafiador para o mercado de PCs, evidenciado por um comunicado no início de 2023, quando a Dell anunciou a previsão de cortar aproximadamente 6.650 posições. No decorrer do ano, o número de demissões duplicou, reflexo direto da redução nas vendas dessa categoria de produtos.

Analistas da Bloomberg Intelligence, observam que tal medida propicia uma leve vantagem operacional, sugerindo que melhorias nas vendas de PCs ou em outras áreas de infraestrutura podem potencializar os ganhos da empresa.

Apesar de reconhecida predominantemente pelo seu segmento de PCs, a Dell vem ganhando atenção de investidores devido ao interesse crescente em seus servidores de alta potência, essenciais para operar cargas de trabalho de IA.

As ações da empresa se aproximam de um patamar recorde após relatos de um interesse elevado em servidores otimizados para IA, marcando uma nova fase de adaptação e foco estratégico da Dell Technologies.