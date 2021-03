Instagram aumenta número de participantes em lives: competição para o Clubhouse?

O Instagram anunciou nesta segunda-feira, 1°, que está expandindo o número de co-participantes em lives na plataforma. Atualmente, uma live só pode ser realizada por uma pessoa e, com a implementação da novidade, até outros 3 convidados poderão participar da conversa em tempo real.

A funcionalidade é lançada em um momento que a interação em grande número de pessoas ganha novo fôlego com as conversas em apps como o Clubhouse e o Twitter, que testa um produto chamado "Spaces" e que permite reunir pessoas para discutir tópicos diante de audiências.

"A ferramenta ‘Salas Ao Vivo’ oferece às pessoas e aos criadores uma opção alternativa para criar conteúdo, proporcionando uma maneira rápida e simples de se conectar com sua comunidade e público e trazer mais pessoas para a conversa", disse a rede social, em nota.

No começo da pandemia, as lives se tornaram a interação padrão entre criadores de conteúdo e suas audiências e tiveram grande aderência do público. Apesar disso, no decorrer de 2020 elas perderam fôlego e se tornaram menos frequentadas. Como as novas formas de interação partem da premissa de reunir maior número de pessoas e facilitar a interação, o Instagram tenta alavancar sua principal ferramenta nesse sentido.

Em um blog post, a empresa sinalizou ainda que também irá "explorar ferramentas mais interativas, como oferecer controle de moderação e funções de áudio nos próximos meses". Ambos são os definidores das salas de conversas do Clubhouse.

O recurso está disponível dentro da funcionalidade de lives no Instagram. Basta abrir o aplicativo, passar para a esquerda, selecionar a funcionalidade "ao vivo" e clicar no ícone de "Sala" para incluir pessoas na live.