Os 20 melhores livros sobre liderança e negócios de 2020, segundo a Amazon

Como está a sua lista de leitura na quarentena? Para quem acabou de terminar mais um de vários livros, ou para quem ainda não leu nada, a Amazon selecionou as 20 melhores publicações do ano até o momento sobre negócios e liderança.

Segundo o time editorial da empresa de comércio eletrônico, o lançamento de 2020 que deve ser indispensável é o livro “Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything”, de B.J Fogg, PhD e fundador do laboratório de design de comportamento da Universidade Stanford. E que já está disponível no Brasil com o título “Micro-hábitos: As pequenas mudanças que mudam tudo”.

No livro, o pesquisador traz sua experiência ajudando pessoas a mudarem seus hábitos e cria uma fórmula que promete ser simples para alcançar suas metas.

Também aparece na seleção o novo livro da japonesa Marie Kondo, “Joy at Work” (Alegria no trabalho, em português). Com seu popular programa na Netflix, Kondo já mostrou como funciona seu método de organização para limpar a casa, dobrar as roupas e esvaziar as estantes. Agora, ela ensina a colocar ordem no seu espaço de trabalho.

Entre os títulos recomendados, há o intrigante “Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future” (na tradução: Discutindo com Zumbis: Economia, Política, e a Luta por um futuro melhor), do economista e vencedor do prêmio Nobel Paul Krugman.

Com temas variados, é possível que todos encontrem uma indicação interessante para si. Na lista completa, alguns dos títulos já estão disponíveis em português: