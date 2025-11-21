Tecnologia

Com novo centro de R$ 60 mi, Santo André quer ser eixo de infraestrutura tecnológica no ABC

Estrutura de 8 mil m² será eixo do parque tecnológico e busca atrair laboratórios industriais e novos aportes

Renderização gráfica do projeto do Centro de Inovação de Santo André: ocupará área de 22 mil m² próxima ao eixo ferroviário e viário do município e será a estrutura central do parque tecnológico

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10h52.

Última atualização em 21 de novembro de 2025 às 10h55.

Santo André vai inaugurar na terça-feira, 25, o Centro de Inovação e Tecnologia de Empreendedorismo, que passa a concentrar a principal infraestrutura do Parque Tecnológico municipal. O projeto recebeu R$ 58,7 milhões em investimentos, sendo R$ 10 milhões da Finep e o restante financiado pela Caixa. A iniciativa marca a tentativa do município de diversificar sua base econômica além da indústria tradicional.

O complexo reúne laboratórios nas áreas de Indústria 4.0, Inteligência Artificial e IoT, além de espaços para incubação, qualificação e pesquisa aplicada. A aposta da gestão é que a centralização de equipamentos e serviços técnicos aumente a capacidade local de atrair empresas e projetos de P&D.

Criado em 2019, o Parque Tecnológico funciona como uma rede que conecta governo, universidades, centros de pesquisa e empresas. Segundo a prefeitura, mais de R$ 90 milhões já foram captados desde sua criação, combinando verbas públicas e aportes privados, um volume relevante para padrões municipais.

Instalações negociadas e demanda por infraestrutura

Negociações para instalação de laboratórios e centros de pesquisa envolvem empresas nacionais e estrangeiras, entre elas a Deutsche Telekom, gigante europeia de telecomunicações; a Insider, marca de tecnologia têxtil; e companhias de energia como X Energia e Incopel. Também discutem presença no complexo a SR Aeroespacial, especializada em satélites de pequeno porte, e a Vooa Internet, provedora regional.

O município prepara ainda a implantação de projetos como rede privativa de 5G, laboratórios móveis e estruturas para testes em veículos elétricos, iniciativas alinhadas à presença local dos setores químico, automotivo, plástico e de serviços tecnológicos.

Experiências como o Porto Maravalley (RJ) e o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PA) ilustram o avanço recente da descentralização da inovação no país, mas o caso andreense se diferencia pelo modelo integralmente municipal, característica pouco comum em políticas públicas voltadas à tecnologia.

