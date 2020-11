Black Friday de verdade: AliExpress dá 90% de desconto em Xiaomi

Se você está procurando ofertas para trocar de celular na Black Friday, é bom ficar atento às ofertas do AliExpress. A varejista chinesa promete até 90% de desconto em modelos da Xiaomi — de relógios a modelos de smartphone. A oferta é válida somente nesta semana, de terça a sexta-feira. Para aproveitar a promoção, é necessário ficar atento: só será possível aproveitar os preços especiais com um código de desconto específico, que tem volume de uso limitado.

Mas, se um novo smartphone não está nos seus planos, não fique triste. De acordo com comunicado da companhia, drones, caixas de som e câmeras de segurança automotiva também terão descontos significativos. Além disso, outros itens — como produtos de casa e jardim, brinquedos, roupas e outros itens vendidos na plataforma — terão descontos de 70% nesta semana. E, para quem estiver a fim de economizar de verdade, um cupom adicional é capaz de gerar a economia de 4 dólares no carrinho de compras (o BLACKBR4OFF).

Cada superoferta é válida por 24 horas e há uma quantidade limitada de itens a ser vendidos pelo preço com o superdesconto.

A ideia da companhia é repetir o sucesso alcançado durante o Dia do Solteiro (11 de novembro), data popular na China pelas promoções realizadas. Na data, a companhia faturou 56 bilhões de dólares, o equivalente a “dois Magalu”.

Yan Di, ex-Baidu e atual diretor-geral do AliExpress no Brasil, afirmou, em outubro, que o Brasil está entre os cinco maiores mercados da companhia no mundo e que as adaptações para fortalecer a presença no país causaram alta de 40% nas vendas de diversas categorias de produtos ligados ao dia a dia.

Vai ter de esperar 30 dias para receber?

De olho no mercado brasileiro, a AliExpress quer agilizar as entregas feitas na Black Friday. Para isso, a companhia está fretando, a cada semana, quatro voos diretos para o Brasil. Dessa forma, a empresa quer garantir que os produtos comprados chegarão antes do Natal.

Ainda assim, caso algo dê errado, não será necessário aprender mandarim: a companhia contratou um serviço de atendimento ao consumidor operado por pessoas que falam português.