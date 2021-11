Empreender barato? Franquias dão descontos na Black Friday

Nesta Black Friday, que acontecerá no dia 26 de novembro, empresas irão tirar proveito da reabertura do comércio e o otimismo nas vendas para criar promoções e oferecer descontos para o consumidor final. De outro lado, alguns negócios também vão aproveitar a data para atrair novos empreendedores interessados em abrir seus próprios negócios.

É o caso da rede Emagrecentro, que durante o mês de novembro decidiu suspender a taxa de franquia no valor de 20.000 reais para novos franqueados. Outras redes de setores como alimentação, bem-estar, limpeza e educação também dão descontos e condições especiais para novos empreendedores. Confira a lista completa:

Franquias com descontos para novos empreendedores

Emagrecentro

A rede de emagrecimento e estética vai, entre os dias 12 e 26 de novembro, um desconto de 20.000 reais para novos franqueados. O valor é relativo à taxa de franquia para a abertura de uma unidade da marca. A rede conta atualmente com 210 operações no Brasil e cinco nos Estados Unidos com a bandeira de Best Shape.

Anjos Colchões & Sofás

A rede especializada em estofados e colchões aproveitará a semana da Black Friday para oferecer 35% de desconto na taxa de franquia de 55.000 reais.

Espetto Carioca e Mané

As duas redes, que pertencem ao Grupo Impettus, de bares, restaurantes e botecos, concederão descontos de 25% nas taxas de franquias para quem assinar contrato até o final de novembro.

CleanNew

A rede de higienização e blindagem de estofados dará 10% de desconto na taxa de franquia para novos franqueados durante todo o mês de novembro.

Minha Quitandinha

A startup especializada em tecnologia em varejo — e que oferece o serviço de licenciamento de mini mercados inteligentes localizados em áreas residenciais ou comerciais — irá oferecer 50% de desconto no investimento inicial para quem desejar se tornar um licenciado durante o período da Black Friday.

Take and Go

Para a Black Friday, a rede de vending machines inteligentes que instala cervejeiras em áreas residenciais e comerciais promoverá um desconto de 15% em pagamentos à vista para os interessados em fazer parte da equipe de licenciados.

Sofá Novo de Novo

A rede especializada em higienização e impermeabilização de estofados, vai oferecer, do dia 17 a 30 de novembro, 1.000 reais de desconto na taxa de franquia, além da isenção do primeiro mês de royalties (contando a partir da inauguração da rede) para novos franqueados que assinarem o contrato em novembro.

Odontocompany

A rede de clínicas odontológicas terá uma promoção para novos franqueados da região Nordeste. Durante todo o mês de novembro, a franqueadora vai dar 50% de desconto na taxa de franquia para novos franqueados na região.

Pizza Prime

A rede de pizzarias brasileira vai conceder desconto de 30% na taxa de franquia (atualmente em 50.000 reais), para franqueados que investirem na segunda unidade e 50% a partir da terceira loja, além de isenção de royalties nos primeiros três meses de operação para quem concretizar a negociação até o dia 30 de novembro de 2021.

Mr Fit

Entre os dias 15 e 30 de novembro, quem resolver empreender e adquirir as franquias da rede de fast-food saudável terá 60% de desconto nas taxas de franquia dos modelos tradicional, café e quiosque, que passam de 30.000 para 12.000 reais. Para as lojas em shoppings, o desconto será de 47%, reduzindo o preço de 40.000 reais para 21.000 reais. Já para o modelo delivery, o desconto é de 73%, de 30.000 reais para 8.000 reais.

Spa Express

A rede de SPA a domicílio vai oferecer aos novos franqueados que comprarem uma operação entre os dias 22 e 30 deste mês 5% de desconto na taxa de franquia à vista ou a possibilidade de parcelamento em seis vezes sem juros.

Face Doctor

A rede de harmonização facial e depilação a laser vai disponibilizar, até o fim do mês, 30% de desconto no pagamento da taxa de franquia para novos franqueados.

Quero2Pay

A fintech de meios de pagamento irá oferecer um desconto de 60% para quem adquirir um licenciamento padrão da Queridona Smart, a maquininha de cartão da empresa. Nesta iniciativa, além de receber uma Queridona Smart para demonstração, o novo licenciado também terá direito a um treinamento e um kit inicial, composto por camisa polo, mochila, caneta, squeeze e moleskine.

PremiaPão

Até o final do mês de novembro, a rede especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão vai conceder 5% de desconto na taxa de franquia.

Lavô

A rede de lavanderia de autosserviço de lavagem de roupas home-based vai dar 50% de desconto na taxa de franquia até o final do mês de novembro.

BMZ

A rede de franquias de concessionárias digitais vai conceder desconto de 20% na taxa de franquia de 25.000 e isentar os royalties durante 90 dias. Sendo asism, quem adquirir a franquia esse mês, só começa a pagar os royalties (R$ 998 fixo ou 1,2% sobre a venda de cada veículo) em março.

Gigatron

A rede especializada em software de gestão empresarial está com desconto de 15% na taxa da franquia, de 10.000 reais. A promoção é válida até o dia 30 de novembro.

Instituto Gourmet

A rede de ensino de gastronimia oferece, durante o mês de novembro, 20% de desconto na taxa de franquia, no caso de pagamentos à vista ou parcelamento do valor em até 10 vezes, com entrada de 30% e outras 9 parcelas.

Maria Brasileira

A franqueadora vai oferecer um desconto de 10% na taxa de franquia para pagamento à vista ou parcelamento facilitado durante a semana Black Week, que vai de 19 a 26 de novembro.

Monitorias

A rede de reforço escolar e aulas particulares estará com desconto de 5% na taxa de franquia, que é de 4.990 reais. A promoção é válida até 30 de novembro.

MyLash

A franquia de beleza está com desconto de 5% na taxa de franquia da rede até dia 30 de novembro. Os valores são 40.000, no modelo Smart; 50.000 reais, no modelo Premium e 60.000 reais, no modelo Maison.

Ceopag

A Ceopag, fintech especializada em meios de pagamentos (maquininhas, links, pagamentos on-line via app e e-commerce), oferece desconto de 40% no valor total da franquia (13.289 reais) pago à vista durante o mês de novembro.

Dentz

Para a Black Friday, a franqueadora dará o parcelamento da taxa de franquia em 12 vezes, além da possibilidade de financiamento de até 85% do valor total de investimento. A promoção é válida até o final de novembro.

