Beats lança Powerbeats Fit com foco em atletas e até 30 horas de bateria

A Beats, marca de fones e acessórios de áudio pertencente à Apple, anunciou oficialmente o Powerbeats Fit, novo modelo desenvolvido para usuários que praticam esportes. O lançamento é apresentado como uma evolução do Beats Fit Pro, vendido no Brasil desde 2022, e traz mudanças no design e melhorias em recursos de áudio.

O dispositivo é um fone intra-auricular com haste na parte superior, curvada para acompanhar o formato da orelha. Segundo a empresa, essa estrutura garante firmeza mesmo durante atividades físicas de alta intensidade, algo essencial para o público-alvo do modelo.

Disponível em quatro cores — rosa, cinza, preto e laranja —, o Powerbeats Fit combina funções populares no mercado de wearables, como cancelamento ativo de ruído, modo transparência e EQ adaptativo. Esse último funciona mesmo com os outros recursos desativados, ajustando a equalização automaticamente com base nos cinco microfones integrados. O modelo também inclui suporte a áudio espacial, recurso que cria sensação de som imersivo em músicas e filmes.

Outro destaque é a certificação IPX4, que garante resistência contra suor e respingos de água, reforçando o apelo esportivo. Em autonomia, a Beats promete até 7 horas de reprodução contínua nos fones e até 30 horas de uso combinadas com o estojo de carregamento. A recarga rápida também está presente: cinco minutos na base rendem até uma hora de reprodução.

No site oficial da Beats, o Powerbeats Fit é vendido por US$ 199,99 (cerca de R$ 1.063 na conversão direta). A compra dá direito a três meses gratuitos de Apple Music, oferta válida apenas para novos assinantes.

Onde o novo fone se encaixa na estratégia da Beats

A Beats, adquirida pela Apple em 2014, segue atuando em paralelo à linha AirPods, mas com foco mais direto em usuários esportivos.

Enquanto os AirPods concentram-se em integração total ao ecossistema iOS, os Beats mantêm compatibilidade mais ampla com Android e priorizam design robusto para treinos.