Bateria de lente de contato inteligente pode ser carregada através de lágrimas

O cientista Lee Seok Woo disse que uma cena do filme “Missão Impossível” inspirou sua mais recente invenção: baterias para lentes de contato inteligentes. No quarto filme da série, um agente usa lentes de contato capazes de reconhecimento facial. Lee queria tornar essa lente uma realidade.

“Eu estava pensando: 'Como posso trabalhar neste campo de lentes de contato inteligentes?'”, disse o professor associado da Escola de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade Tecnológica de Nanyang ao “The Edge” da CNBC.

Ele percebeu que as lentes de contato inteligentes precisariam de baterias seguras e compactas, o que seria crucial para o avanço do desenvolvimento desses dispositivos. As próprias lentes de contato são extremamente finas, com 0,5 mm. Logo, o tamanho e a flexibilidade destas baterias são fundamentais para evitar o desconforto de quem usa esse produto.

“A espessura da nossa bateria é de cerca de 0,2 mm, o que é cerca de duas vezes a espessura de um fio de cabelo humano”, disse Lee.

Ele e sua equipe inventaram uma bateria que pode ser alimentada com uma solução salina biocompatível como alternativa às baterias de íon-lítio, que contêm materiais inflamáveis.

No entanto, existe outra maneira incomum de alimentar a bateria.

“As lágrimas também contém glicose. Isso significa que, enquanto você usa lentes de contato, suas lágrimas também podem carregar a bateria. “Se você chorar mais, poderá carregar mais a bateria.”, disse Lee.

“Usamos glicose como biocombustível. Há muitos pacientes diabéticos que verificam o nível de glicose todos os dias”, falou o cientista.

Atualmente, a capacidade e a voltagem da bateria ainda são muito baixas. Usando os dois métodos, a bateria só pode produzir uma tensão de aproximadamente 0,3V - 0,6V. A voltagem padrão para uma bateria AA é 1,5V.