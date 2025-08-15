Gastos com segurança pessoal de CEOs de tecnologia ultrapassam US$ 45 milhões em 2024

Grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos aumentaram seus orçamentos de segurança pessoal de seus CEOs, diante de ameaças de morte, ataques cibernéticos e episódios de violência contra líderes corporativos. Levantamento do Financial Times mostra que dez das maiores companhias do setor destinaram, juntas, mais de US$ 45 milhões em 2024 para isso.

Entre as empresas que ampliaram gastos estão Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia e Palantir. Todas registraram crescimento acima de 10% nas despesas de segurança em relação ao ano anterior. Segundo especialistas, a alta reflete um cenário de maior exposição pública desses executivos e aumento das ameaças físicas e digitais.

"Nunca vi uma ameaça ou preocupação tão grande quanto hoje", disse ao FT James Hamilton, fundador da Hamilton Security, ex-agente do FBI e ex-vice-presidente da Gavin de Becker and Associates, que forneceu serviços de segurança privada para o dono da Tesla, Elon Musk, e para o fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Proteção

A Meta segue com o maior orçamento. Em 2024, desembolsou US$ 27 milhões para segurança de Mark Zuckerberg e sua família, valor que inclui proteção residencial e em viagens. A cifra supera o gasto de 2023, de US$ 24 milhões, e é maior do que a de concorrentes porque cobre também familiares do executivo.

A Nvidia destinou US$ 3,5 milhões à proteção do CEO Jensen Huang, alta de 59% em relação a 2023. A valorização da empresa, que atingiu US$ 4 trilhões, e a atuação de Huang no debate sobre exportações de chips para a China contribuíram para o reforço da segurança.

O CEO da Palantir, Alex Karp, passou a contar com equipe de segurança 24 horas e até quatro seguranças simultâneos após receber ameaças relacionadas ao uso de tecnologia da empresa pelo Exército israelense. A fortuna pessoal de Karp cresceu quase US$ 7 bilhões em 2024.

No caso de Musk, as medidas incluem até 20 profissionais de segurança. Embora a Tesla tenha declarado gasto de US$ 500 mil em 2024, o valor representa apenas parte do custo total, já que empresas privadas de Musk, como SpaceX e xAI, não divulgam despesas.

Jeff Bezos mantém gasto anual de US$ 1,6 milhão com segurança, bancado pela Amazon desde 2010. O atual CEO da companhia, Andy Jassy, teve seu orçamento ampliado para US$ 1,1 milhão em 2024.

Ameaças e mudanças nas políticas corporativas

Segundo empresas de segurança, as ameaças contra executivos de tecnologia se intensificaram após episódios de violência, como o assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, em dezembro de 2024, e o ataque armado em um prédio comercial de Nova York em julho do mesmo ano.

Além de reforço na segurança pessoal, algumas companhias implementaram novas políticas, como retirada de fotos e biografias de executivos de sites institucionais e obrigatoriedade de voos em aeronaves privadas corporativas.

As ameaças incluem não apenas ataques físicos, mas também sequestros, invasões domiciliares e crimes digitais, como uso de deepfakes para fraudes financeiras. Executivos de criptomoedas, como Brian Armstrong, da Coinbase, também têm ampliado investimentos em proteção devido a tentativas de sequestro.

Especialistas apontam que empresas com executivos de alta visibilidade, grande base de acionistas e forte presença política estão em um perfil de risco elevado, o que tende a manter os gastos com segurança em patamar alto nos próximos anos.