Apple lança AirPods Pro de 2ª geração no Brasil

Fãs brasileiros dos produtos da Apple já podem adquirir o AirPods Pro de 2ª geração nas lojas do país com o preço sugerido de R$ 2.599.

O produto é uma atualização que promete mais isolamento e precisão na hora de anular ruídos externos, tudo por meio do recurso que a Apple chama de cancelamento de ruído ativo adaptativo.

Por trás da novidade, o novo processador H2, mais parrudo que o antecessor, e que também conta com alto-falantes maiores.

E, ainda que o visual seja parecido, a mudança no design do fone incluiu uma haste sensível ao toque que não havia no antecessor. O recurso torna possível controlar o volume deslizando os dedos pelo corpo do fone.

O estojo também está diferente. Agora há um conjunto de alto-falantes para localizar o dispositivo. Para isso, basta que o usuário ative o alarme sonoro pelo aplicativo Buscar, do iPhone.

A bateria promete 30 horas de autonomia, sendo seis horas de reprodução constante.