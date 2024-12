Apple é processada nos EUA não restringir material de abuso sexual infantil no iCloud

A Apple está sendo processada pelo Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, acusada de vender produtos defeituosos que prejudicaram vítimas de abuso sexual infantil, devido a uma ferramenta para escanear imagens ilegais de abuso sexual, posteriormente abandonada pela empresa de tecnologia.

A ação considera que houve uma falha nessa implementação e busca mudanças nas práticas dentro da empresa de tecnologia, além de pedir uma compensação para um grupo potencial de 2.680 vítimas que poderiam se qualificar para o caso. Pela lei, vítimas de abuso sexual infantil têm direito a um mínimo de US$ 150 mil em indenizações. Com a multiplicação dos danos pedida no processo, o valor total pode ultrapassar US$ 1,2 bilhão, caso um júri declare a Apple responsável.

O caso é o segundo do tipo contra a Apple, mas sua magnitude e impacto financeiro potencial podem levar a empresa a um litígio que pode durar anos. Além disso, o processo destaca uma crescente preocupação com o fato de que a privacidade do iCloud permite a circulação de material ilegal sem ser facilmente identificado, ao contrário de plataformas como Facebook.

Nos últimos anos, a Apple relatou menos material abusivo do que seus concorrentes. Google e Facebook, por exemplo, enviaram mais de um milhão de relatórios ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC) em 2020, enquanto a Apple apresentou apenas 267.

Em resposta ao novo processo, Fred Sainz, porta-voz da Apple, afirmou que “material de abuso sexual infantil é abominável e estamos comprometidos em combater as formas como predadores colocam crianças em risco. Estamos urgentemente inovando para enfrentar esses crimes sem comprometer a segurança e a privacidade de nossos usuários.”

O processo aponta para decisões recentes da Justiça dos EUA que abriram caminho para que empresas de tecnologia sejam desafiadas judicialmente, limitando a proteção concedida pela Seção 230 do Communications Decency Act.