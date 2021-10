Apple deve trazer novidades nos MacBook Pro nesta segunda

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Anunciado repentinamente na última semana, o evento da Apple que acontece nesta segunda-feira, 18, deve trazer novidades cerca de um mês depois da apresentação dos novos iPhone. É esperado que a empresa traga novidades na linha de notebooks profissionais, os MacBook Pro.

Alguns computadores da linha, em especial os que têm tela maior, não recebem uma repaginada há 2 anos, e devem chegar renovados com os processadores M1, de fabricação própria da Apple. Computadores como os MacBook Air e o Pro de 13 polegadas fizeram sucesso no último ano com o chip da empresa.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME.

São esperadas ainda novidades de design, com MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas apresentando bordas mais retas, como as que foram introduzidas nos iPhone 13, e na linha de iPads.

Para os fãs da marca, entre os boatos estão que os carregadores dos computadores terão novamente a tecnologia MagSafe, que a Apple usava antes de 2016 nas portas de carregamento. No ano passado, essa função foi colocada nos iPhones para acelerar o carregamento por indução.

Outro boato é a possibilidade de um "notch" na parte superior da tela, como os que existem nos iPhones, para a câmera. Isso significaria telas com bordas superfinas.

O evento, que começa às 14h do Brasil, deve trazer ainda novidades dos computadores Mac Mini e potencialmente uma nova versão dos fones de ouvido AirPods, um dos acessórios mais bem vendidos da empresa. A data de lançamento do novo sistema operacional MacOS Monterrey é ansiosamente aguardada também.