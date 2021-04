Apple tem mais um trimestre recorde e vendas chegam a US$ 89 bi

A Apple divulgou seus resultados trimestrais nesta quarta-feira, 28, e surpreendeu analistas e o mercado com vendas acima do esperado.

No primeiro trimestre do ano, a empresa faturou 89,5 bilhões de dólares, 54% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando apontou receita de 58,3 bilhões.

O lucro mais do que dobrou, saindo de 11,2 bilhões há um ano, para 23,6 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses de 2021.

A empresa afirmou que irá aumentar os dividendos em 7% e promover uma recompra de 90 bilhões de dólares em ações, o que animou investidores. As ações da empresa subiram 4% nas negociações após o fechamento dos mercados.

Na linha de produto mais importante, os iPhone, as vendas cresceram 65,5%, mostrando que os modelos lançados no final do ano passado agradaram aos consumidores. Os novos modelos de Mac e os iPad, que ganharam recentemente versões profissionais mais robustas e sistema operacional próprio se saíram ainda melhor, com aumento de 70,1% e 79% na base anual, respectivamente.

O setor de serviços, uma das principais ambições que a Apple tenta consolidar, também cresceu, ainda que aquém dos números apresentados nos produtos. O faturamento da divisão foi de 16,9 bilhões de dólares, ante 13,3 bilhões há um ano.

Com a profusão das vendas de aparelhos smartphone, computadores e tablets, a estratégia da Apple gira em torno de manter usuários dentro de seu ecossistema, e fornecer bens e serviços que funcionam com pouca ou nenhuma fricção.