Apple deve lançar novos AirPods em 2024; veja o que se sabe até agora

Um dos fones mais desejados, os AirPods parecem que vão ganhar novas versões em breve. Atualmente, a família tem três tipos de Airpods e um do tipo Max. Os preços variam de US$ 130 (AirPod de segunda geração) a USS$ 550 (AirPod Max).

Segundo relatos de quem acompanha o mercado, a Apple deve tirar do mercado neste ano os Airpods de 2ª e 3ª gerações, substituindo-os por dois modelos de 4ª geração. Ao que tudo indica, teremos um modelo premium, com cancelamento de ruído, e outro mais básico. Os novos modelos devem ser lançados em setembro ou outubro.

A MacRumors informa que as duas versões de quarta geração dos AirPods terão um estojo de carregamento renovado, um design de fone de ouvido aprimorado que se encaixa melhor e uma qualidade de som melhor. Felizmente, eles também receberão carregamento do tipo C, de acordo com a nova lei da União Europeia. Em termos de aparência, os dois modelos parecerão uma mistura dos AirPods de segunda e terceira geração, de acordo com o 9to5Mac.

AirPods Lite

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, informou que também poderemos ver uma versão de US$ 99 dos AirPods, que até o momento é chamada de AirPods Lite. Jeff Pu, do 9to5Mac, confirmou. Ele acrescenta que, no momento, não está claro quais serão os recursos desses fones.

AirPods Max de segunda geração

Depois de quatro longos anos, o AirPods Max está finalmente recebendo uma atualização. É esperado um lançamento entre setembro e dezembro da segunda geração do Max. Os novos fones supostamente usarão o mesmo chip H1 da primeira iteração. Eles também não apresentarão nenhuma outra mudança significativa. As únicas duas novidades até o momento são as novas cores e uma porta USB-C