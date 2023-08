Apple Car: veículo está para sair do papel e tem data de lançamento, diz site

Os fãs dos produtos Apple estão ansiosos para a possível chegada do Apple Car, veículo tecnológico da companhia. Anteriormente, o projeto era considerado apenas uma promessa, mas agora a empresa está se preparando para torná-lo realidade.

De acordo com o site especializado Auto Evolution, a revelação do Apple Car será feita pelo gigante tecnológico em 2026, com chance de ser produzido em grande escala.

Nova jogada da Apple

Os boatos sobre o Apple Car começaram em 2014 e foram disseminados pela imprensa especializada nos Estados Unidos. A ideia era que o modelo chegasse ao mercado em 2025, sem uma data específica.

No entanto, a iniciativa não foi confirmada pela Apple. Desde então, a empresa passou a investir no desenvolvimento de sistemas e aplicativos relacionados a veículos, como o CarPlay.

Uma publicação do Auto Evolution também apontou que o CEO, Tim Cook, tem considerado o desenvolvimento do Apple Car um projeto de elevada prioridade. No entanto, nenhum colaborador da companhia está autorizado a falar sobre o empreendimento.

Em entrevista à emissora americana CNBC, Daniel Ives, analista da Wedbush Securities, declarou que, provavelmente, a Apple não desistiu da ideia de se inserir no mercado automotivo. Para ele, é uma questão de "quando" e não "se" o Apple Car vai sair do papel. De qualquer maneira, o especialista acredita que o veículo seja lançado em 2026.