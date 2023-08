Como eles pularam de R$ 2 milhões para R$ 13 milhões em faturamento fazendo raio X de carros

A pessoa preenche a placa do carro em uma plataforma online e, em poucos segundos, recebe mais de três páginas de informações sobre o veículo. Descobre se ele já foi roubado, se ele foi comprado em leilão, se já passou por algum sinistro e se já fez recall. Também recebe um relatório mostrando quanto custa cada peça do veículo e quanto ele rende na estrada e na cidade. Um raio X completo.

Essa é a proposta da Olho No Carro, startup nascida em 2016 em São Paulo e que no último ano passou por um crescimento de mais de 300%. A empresa saltou de um faturamento de 2 milhões de reais em 2021 para outro de 13 milhões de reais em 2022.

“Até 2021, a gente terceirizava o marketing digital”, diz Yago Teixeira, um dos fundadores da empresa. “Mas não estávamos tendo os resultados que queríamos. Por isso, internalizamos o marketing da empresa, montamos uma equipe, fizemos investimento em mídia e nosso resultado decolou”.

Hoje, a Olho no Carro investe entre 500.000 e 700.000 reais mensais em publicidade, o que tem atraído novos usuários para a plataforma. Atualmente, são feitas cerca de 800.000 pesquisas de placas por mês na plataforma.

O crescimento da empresa foi atestado no ranking EXAME Negócios em Expansão 2023. A marca ficou na 13ª posição na categoria de 5 milhões a 30 milhões de reais, quando considerada a receita líquida.

Qual a oportunidade e qual o maior desafio

O pulo do gato da Olho no Carro é também o seu maior desafio. A empresa se destacou no mercado por oferecer um relatório de um veículo para o consumidor final. Até então, o mercado era focado no B2B, e quem consultava as placas eram varejistas e revendedores. A startup permitiu que qualquer pessoa pudesse acessar, rapidamente e em um único dashboard, as informações sobre o veículo.

Mas o fato de atender o consumidor final também é o desafio da empresa. Diferente do varejista, que consulta várias vezes por semana e diversas placas diferentes, o consumidor final costuma fazer essa consulta apenas quando está comprando um carro - o que não acontece com tanta frequência.

Como a empresa fatura cobrando por consulta, o mesmo cliente que pagou os 64,90 reais para conseguir o relatório do veículo só colocará esse dinheiro novamente na Olho no Carro daqui dois, três ou quatro anos.

“Foi por isso que entendemos que tínhamos que ter mais pessoas na plataforma, e passamos a investir mais fortemente em marketing digital”, diz Teixeira.

Além disso, a empresa já está trabalhando em um novo produto, a ser lançado ainda neste ano, que fará com que o dono do veículo siga usando a plataforma depois de comprá-lo.

Quais os planos futuros da Olho no Carro

Para garantir o crescimento no faturamento, a Olho no Carro planeja segurar o consumidor para além da hora da consulta da placa. “Hoje, participamos apenas da etapa do processo de compra, mas queremos ajudar o usuário também durante a vida útil do veículo”, diz Teixeira.

A ideia é que o novo produto traga serviços como:

alertas de multas

alertas de manutenção

alertas de recalls, caso o motorista não tenha acesso a essa informação.

consultas ilimitadas a placas.

A expectativa é que, em novembro e dezembro, esse novo serviço já represente 10% do faturamento mensal da empresa. A Olho no Carro quer fechar 2023 faturando 21 milhões de reais.

Como a Olho no Carro surgiu

Teixeira é autodidata. Começou em várias faculdades, mas nunca terminou. Preferiu focar em cursos que atendessem suas necessidades do momento. Depois de trabalhar, na adolescência, no setor de turismo, ele entrou em um negócio que fornecia a checagem de placas para varejistas e vendedores, a Check Tudo - que hoje faz parte do grupo Olho no Carro.

Por lá, conheceu sua futura sócia, Bárbara Siqueira. Ela era filha de um dos sócios da Check Tudo e ficou amiga de Teixeira. Os dois, vislumbrando a oportunidade de mercado B2C, criaram juntos a Olho no Carro.

Como a Olho no Carro funciona

Hoje, dos 40 funcionários da empresa, 70% é para tecnologia e marketing. O sistema da empresa conecta vários bancos de dados diferentes em um único dashboard, que faz um relatório sobre a placa consultada.

Além disso, também produzem conteúdos, como reviews dos carros consultados. Essa, inclusive, é outra estratégia para crescer. Estão fechando parcerias com canais no Youtube que dão opinião sobre veículos e, ao mesmo tempo, divulgam a marca Olho no Carro para um público que é potencial cliente da startup.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Olho no Carro foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 13ª colocação na categoria de 5 a 30 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 355,44%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 2,9 milhões. Em 2022, subiu para R$ 13,6 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%. Veja os resultados: