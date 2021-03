Amazon tem receita de US$ 386 bilhões em 2020 e dobra lucro no 4º trim.

A Amazon divulgou seu balanço do quarto trimestre e do consolidado de 2020. Os resultados mostram por que a varejista americana comandada por Jeff Bezos é uma das maiores empresas do planeta. Com crescimento de 44% na receita do último trimestre de 2020, a companhia terminou o ano com faturamento recorde de 386,1 bilhões de dólares.

A expectativa da Amazon era de que o crescimento da empresa fosse ficar entre 28% e 38% durante os meses de outubro até dezembro. A alta de 44% fez com que a varejista tivesse receita de 125,6 bilhões de dólares. O lucro, por sua vez, cresceu 118% e foi de 7,2 bilhões de dólares durante o último trimestre. No mesmo período de 2019, a receita foi de 87,4 bilhões e o lucro de 3,3 bilhões de dólares.

No quarto trimestre

Receita de 125,6 bilhões de dólares, alta de 44%

Lucro de 7,2 bilhões de dólares, alta de 118%

Lucro por ação foi de 14,09 dólares por papel, ante 6,47 dólares no ano passado

Para os acionistas, o lucro por ação ficou em 14,09 dólares por cada papel, bem acima da previsão de 7,19 dólares e também superior aos 6,47 dólares de lucro por ação registrado no último trimestre de 2019. Quem decidiu investir em ações da Amazon no começo de outubro para vendê-las no fim de dezembro conseguiu obter uma valorização próxima de 1%. Já durante 2020, as ações tiveram alta de 62%.

Por setores é preciso citar um crescimento de 28% na receita obtida com serviços de computação em nuvem. A divisão Amazon Web Services (AWS) teve receita de 12,7 bilhões de dólares. O valor já corresponde a pouco mais de 10% da receita total da Amazon. O lucro operacional da divisão é mais expressivo neste ponto. A fatia de 3,6 bilhões de dólares de rentabilidade da AWS (alta de 37%) corresponde a quase 17% do lucro total da varejista no trimestre.

O crescimento agressivo da receita pode ser explicado em alguns fatores. O primeiro é a pandemia do novo coronavírus, que gerou um impacto gigantesco para impulsionar operações de e-commerce. Neste contexto, é preciso lembrar que a Amazon realizou seu Prime Day, dia em que a companhia dá descontos atrativos para as compras online, durante o quarto trimestre e não durante o terceiro trimestre, como habitualmente faz.

Mesmo com o Prime Day adiado obteve um grande crescimento na receita obtida entre os meses de julho e setembro do ano passado. O faturamento do período cresceu 37% ante o mesmo trimestre de 2019 e fechou em 96,1 bilhões de dólares. Esses números ajudam a explicar como a receita da Amazon cresceu não apenas durante um trimestre que poderia ser considerado atípico, mas em todo o ano.

Avaliada em mais de 1,7 trilhão de dólares e com planos de construir uma nova sede, a Amazon aumentou seu faturamento em 38% durante os 12 meses de 2020. A receita bruta ficou em 386,1 bilhões de dólares ante o faturamento de 280,5 bilhões de dólares obtido em 2019. O lucro passou de 11,6 bilhões de dólares no ano retrasado para 21,3 bilhões de dólares em 2020, um aumento de 90%.

No consolidado de 2020