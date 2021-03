Harley-Davidson divulga resultados do quarto trimestre e BDRs despencam

Os BDRs da Harley-Davidson despencaram 20% por volta das 13h desta terça-feira, 2, na bolsa de valores brasileira. A queda ocorreu após a divulgação dos resultados da empresa, que vieram bem abaixo do esperado pelo mercado.

A companhia teve uma prejuízo por ação de 0,44 dólar. Especialistas esperavam um lucro por ação de 0,2097 dólar. A receita também veio abaixo das expectativas do mercado, que era de 771,07 milhões de dólares, e ficou em 531 milhões de dólares.

Segundo o especialista em BDRs da EXAME Research, Bernardo Carneiro, CFA, a estratégia apresentada pelo novo CEO da Harley, Jochen Zeitz, desde o início de 2020, parece não estar funcionando.

"Posicionar a Harley como uma marca premium, acabar com promoções e descontos e focar em motos maiores, para um público mais velho e endinheirado, acabou batendo de frente com a recessão causada pela pandemia de covid-19. O público não está consumindo produtos premium, não está gastando, e as vendas decepcionaram bastante. A receita líquida caiu 39% na comparação anual”, afirmou Carneiro.

O analista também destacou que o mercado de atuação da marca não está em baixa, o que acontece é um movimento de trade down. Ou seja, a demanda por motocicletas acontece, mas é mais forte por motos simples e com preços mais acessíveis.

“O mercado de motocicletas nos Estados Unidos não está mal, algumas marcas estão crescendo fortemente, como a indiana Polaris, o que ocorre é um trade down, demanda forte por motos mais simples e baratas”, salientou o especialista em BDRs.

Sobre a Harley-Davidson

Fundada em 1903, a Harley-Davidson é uma empresa conhecida mundialmente por suas motocicletas de grande porte. Sediada em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, a companhia fabrica e vende motos personalizáveis e diferenciadas com designs inovadores. A empresa conta com mais de 1.400 concessionárias com proprietários independentes no mundo inteiro.