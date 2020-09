Amazon Prime Channels chega ao Brasil com canais ao vivo; veja valores

A Amazon anunciou nesta segunda-feira (2) o lançamento do Prime Video Channels para o Brasil, serviço que oferece aos usuários do Prime Video a possibilidade de assinar outros streamings dentro da própria plataforma, como Starz Play, MGM e Paramount+.

As assinaturas serão mensais, sem a necessidade de entrar em um contrato longo e com a conveniência de reunir todos os canais em uma única conta e login. Os preços variam de R$ 19,90 a R$ 9,50 por mês.

Entre os destaques da programação estão “Normal People” e “The Act”, do Starzplay, e os dramas da Paramount+ “The Handmaid’s Tale” e “Yellowstone”.

Durante o lançamento, o usuário do Amazon Prime Channels poderá contratar cada um dos canais do Prime Channels por sete dias sem qualquer custo. O serviço estará disponível através do aplicativo Prime Video para TVs, dispositivos móveis iOS e Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick , entre outros.

Veja os preços e mais destaques de cada canal

• MGM (R$ 14,90/mês)

O serviço de streaming recém-lançado da MGM oferecerá títulos como Pantera Cor-de-Rosa, Legalmente Loira 1 e 2, Jornada de Bill & Ted’s Bogus, The Thomas Crown Affair, Some Like It Hot, Silence of the Lambs, The Terminator e a franquia Rocky.

• Starzplay (R$ 14,90/mês)

Canal oferece títulos como “Power Book II: Ghost”, estrelado por Mary J. Blige, séries indicadas ao Emmy como “The Great e Normal People”, e séries premiadas como “Ramy” e “The Act, além de clássicos de Hollywood.

• Paramount+ (R$ 19,90/mês)

A Paramount+ conta com mais de 2.000 títulos das principais ofertas de canais de TV da Viacom: MTV, VH1, Comedy Central, Paramount Channel e Nickelodeon. O serviço também incluiu séries como Handmaid’s Tale, Yellowstone, Bob Esponja e Tartarugas Ninja.

• Noggin (R$ 9,50/mês)

Desenvolvido pelo canal Nick Jr., Noggin é um serviço educacional premium que conta com uma grande biblioteca de conteúdo popular, incluindo Patrulha Canina, Nella, uma Princesa Corajosa, Blaze and the Monster Machines e Dora, a Aventureira.

• Looke (R$ 16,90/mês)

Looke é um serviço de streaming brasileiro com um catálogo de mais de 6.000 filmes e séries de TV.