Amazon agora tem a sua própria van elétrica para entregas; veja fotos

A Amazon deu um passo importante no objetivo de se tornar uma empresa mais sustentável. Nesta quinta-feira (8), a companhia revelou o seu primeiro veículo de entrega com motor elétrico. Produzida em parceria com a startup Rivian, a nova van elétrica deve estrear uma nova frota de veículos que vão fazer as entregas da varejista americana.

Em 2019, meses após liderar uma rodada de investimento de 700 milhões de dólares na Rivian, a Amazon já encomendou a produção de 100 mil vans elétricas para a startup. A expectativa da empresa Jeff Bezos é que 10 mil veículos de entrega equipados com motor elétrico estejam nas ruas até 2022. O restante deve estar operante até 2030.

A meta é parte do plano mais ousado focado em sustentabilidade: fazer com que a Amazon consiga zerar as emissões de carbono até 2040. Além da Rivian, a Amazon também têm negócios semelhantes com outras empresas. agosto, a gigante do e-commerce fechou um pedido de 1.800 vans elétricas para serem produzidas pela Mercedes, conforma aponta a CNBC.

A Mercedes, inclusive, não é a única grande montadora tradicional que está apostando na produção de veículos elétricos. A GM, por exemplo, já firmou uma parceria com uma startup americana para produzir sua própria frota de picapes elétricas.

O design do automóvel chama a atenção. Na cor azul, a nova van tem design mais limpo (e até mais charmoso) do que os modelos que circulam nas ruas e conta com grandes e redondos faróis que lembram um pouco os veículos de outrora.

Por outro lado, a van tem um design totalmente moderno em seu interior, justamente para auxiliar o processo de entrega das encomendas. Há, inclusive, suporte aos motoristas com a assistente virtual Alexa, que recentemente ganhou novas funções.

A Amazon, porém, pode estar arranjando mais uma dor de cabeça. Ao expandir seus negócios para além do e-commerce e agora focar também nas entregas (e com investimentos em startups que fabricam motores elétricos para veículos), a empresa pode acabar interferindo na competição em outros setores.

Mais detalhes sobre o veículo podem ser vistos no vídeo abaixo: