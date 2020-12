Alternativa ao Google Docs e Microsoft Office chega ao Brasil

Google Docs e Microsoft Office terão um novo concorrente na disputa pela preferência do usuário brasileiro. Trata-se do Onlyoffice Workplace, pacote de produtividade de escritório com gerenciamento de documentos, de projetos, agenda, e-mail e rede empresarial.

Agora disponível em português, a plataforma espera conquistar o público brasileiro. “O Brasil é um mercado importante para a companhia e esperamos em poucos anos liderar este segmento no país. Temos o compromisso constante de aprimorar nossa plataforma e acreditamos que o modelo open source é a única potência tecnológica capaz de inovar na velocidade e alcance dos negócios digitais do mundo moderno”, disse Nadya Knyazeva, gerente de comunicação da empresa em entrevista ao site Olhar Digital.

A plataforma de código aberto, possui mais de sete milhões de usuários no mundo e pode ser usada em computadores pessoais, dispositivos móveis, redes locais e em nuvem pública. O Onlyoffice Docs é 100% compatível com os formatos do Microsoft Office, sendo assim, o usuário não precisa converter os arquivos para utiliza-los no Onlyoffice.

Onlyoffice Groups é a ferramenta de colaboração online gratuita do Workplace. Promete ser fácil de usar e instalar, além da possibilidade de ser reformulada de acordo com a necessidade do usuário. Gruops também garante segurança de dados e informações, com salas criptografadas para colaboração.

A plataforma promete combinar a qualidade dos formatos dos aplicativos da Microsoft com o poder colaborativo do Google Docs. “Queremos substituir o Microsoft Office, o Google Docs e dominar o mercado de aplicativos de escritório. Temos nos aprofundado para entender nossos usuários brasileiros e suas necessidades para atingir esse objetivo. O primeiro passo nessa direção é a tradução completa da interface para o português brasileiro, que deve estar finalizada até o fim deste ano”, concluiu Nadya.