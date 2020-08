Agora você pode transformar sua Alexa em um Baby Yoda

Ao comprar uma capa de proteção para seus aparelhos tecnológicos, alguns dos pontos analisados são durabilidade, segurança e por aí vai. A lista pode ser grande, mas nesse caso, apenas um fato importa: você pode colocar orelhas de Baby Yoda — indicado ao Emmy — em seu aparelho Echo Dot.

O suporte do Baby Yoda já está em pré-venda na Amazon estadunidense com o valor inicial de US$ 24,95, com entrega disponível a partir do próximo dia 20 de agosto. Ele foi projetado apenas para funcionar com o alto-falante inteligente da terceira geração da família Echo.

Além do figurino do personagem, a fabricante Otterbox confirma que o suporte nomeado “The Child Stand” garante a manutenção da qualidade de som do Echo Dot “vestido” e usa materiais duráveis e capazes de manter em segurança o aparelho.