Adobe desafia Instagram com novo aplicativo do Photoshop

O Photoshop, da Adobe, é o programa de edição de imagens mais popular em computadores. Com a migração da maioria dos usuários do PC para o smartphone, quem dominou essa área foi o Instagram, que passou a oferecer não só um aplicativo com efeitos divertidos para fotos, como também uma linha do tempo para publicar fotos e adicionar amigos. Agora, a Adobe desafia o reinado do Instagram com um novo aplicativo gratuito chamado Photoshop Camera, disponível para celulares com sistema operacional Android e iPhones.

Os efeitos de edição de imagem são mais avançados do que os oferecidos pelo Instagram: muitos podem remover o fundo de um retrato e inserir uma imagem de nuvens ou da lua. Também é possível deixar sua foto com aspecto de história em quadrinhos ou mesmo de um mundo conectado, ao estilo Matrix ou Black Mirror.

O objetivo da Adobe com o novo aplicativo é levar a mágica do Photoshop ao visor da sua câmera, segundo Abhay Parasnis, diretor de tecnologia da Adobe, que falou ao site americano The Verge.

Com esse aplicativo, os usuários conseguem tirar e editar suas fotos em um só programa. Além de ocupar um espaço menor no celular do que dois aplicativos separados – visto que a maioria dos usuários utiliza aplicativos alternativos de edição que não o Instagram -, o app da Adobe aumenta a praticidade da edição.

Ainda assim, vale ressaltar que o Photoshop Camera não se propõe a ser uma rede social. Ele é o que sempre foi: um software de edição de imagens. Mas, agora, isso acontece automaticamente e em tempo real.