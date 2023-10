A cidade do bilhão: Cambridge mira dobrar número de startups 'unicórnios' até 2035

Em um movimento recente, a cidade inglesa Cambridge divulgou um plano de dobrar a quantidade de startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, as chamadas "unicórnios", até 2035. A proposta é fruto de uma colaboração entre universidades locais, o governo e o setor industrial, e busca expandir o já conceituado ambiente de inovação da região.

A iniciativa, denominada "Innovate Cambridge" conta com o apoio da prefeitura, do conselho do condado e de gigantes corporativos como AstraZeneca e Microsoft, que defendem o aumento de multinacionais. Nesse caso, pelo menos 40, o dobro do numero atual.

E faz sentido. Cambridge é vista como essencial para as metas do governo inglês de fomentar investimentos em ciência e tecnologia no cluster chamado de "triângulo dourado", juntamente com Oxford e Londres.

No entanto, problemas como falta de espaço e infraestrutura têm sido obstáculos ao crescimento da cidade, conforme destacado pelo secretário de habitação, Michael Gove, que anunciou um plano de investimento de US$ 6 milhões para Cambridge até 2040.

Contudo, tal projeto enfrenta resistências locais, principalmente em relação à construção de novas residências e à falta de infraestrutura de água e transporte. A Innovate Cambridge revelou que quase 1 milhão de metros quadrados de laboratórios e escritórios previstos para a próxima década poderiam ser postergados devido a esses conflitos.

Para dar cabo a meta, o governo britânico tem priorizado o desenvolvimento econômico em áreas menos favorecidas fora do sudeste da cidade.

A colaboração entre Innovate Cambridge e Manchester visa incentivar investimentos em inovação em ambas as cidades, estabelecendo "hubs" locais para fortalecer a relação entre pesquisadores e empreendedores.

Atualmente, Cambridge abriga 5.500 empresas dedicadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, gerando mais de £20 bilhões em receitas anuais.