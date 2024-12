5G chega a todos os municípios do Brasil com três anos de antecedência

A partir desta segunda-feira, 2, a tecnologia 5G, considerada cinco vezes mais rápida que o 4G, estará disponível para todos os 5.570 municípios do Brasil.

A ampliação foi possível após a conclusão da liberação da faixa de 3,5 GHz, necessária para o funcionamento dessa rede, que ainda estava indisponível em 190 cidades. A liberação ocorre três anos antes do prazo previsto, originalmente definido para 2026.

A rede 5G, que opera na faixa de 3,5 GHz, oferece velocidade média de 443 megabits por segundo e tem capacidade de conectar mais dispositivos simultaneamente, além de proporcionar menor tempo de resposta, conhecido como latência. Isso representa um salto significativo em relação às redes 4G, que ainda dominam grande parte do acesso móvel no Brasil.

A instalação da primeira antena comercial de 5G no país aconteceu em julho de 2022, tornando a tecnologia disponível inicialmente em todas as capitais. Desde então, um esforço coordenado liderado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, permitiu a expansão para todo o território nacional .

Histórico da implementação

A limpeza da faixa de 3,5 GHz foi uma das exigências do edital do Leilão do 5G, realizado em 2021. As operadoras Claro, TIM e Vivo, vencedoras dos blocos nacionais, foram responsáveis por criar a EAF, Entidade Administradora da Faixa, que gerenciou o processo de liberação.

Além disso, a EAF conduziu a implementação de seis infovias ao longo dos rios da Amazônia e de redes privadas e seguras para o governo federal.