Original dá 10% de cashback para quem receber restituição pelo banco

O Banco Original está oferecendo um benefício para o cliente que escolher receber a restituição do imposto de renda 2020 pela instituição. Quem fizer esta opção receberá 10% a mais do total do dinheiro em cashback.

Para isso, o contribuinte precisa escolher o banco para receber o valor na declaração do IR. Ou para quem já realizou a declaração, existe a opção de fazer uma retificação no site da Receita Federal, indicando o banco para restituição.

Quando a restituição cair na conta, o cliente receberá 10% do valor em cashback, com limite de 500 reais, a ser creditado até o fim do mês seguinte. Esse valor adicional pode ser usado como crédito em conta corrente ou para pagamento da fatura do cartão. Se o contribuinte tem direito a restituição de 4.500 reais, por exemplo, ao indicar a conta do Original para depósito, o cliente recebe outros 450 reais adicionais.

“Entendemos que nesse momento de crise, esse valor adicional para restituição do Imposto de Renda pode ser um importante aliado para ajudar os brasileiros”, afirma Edilson Jardim, diretor de Varejo do Banco Original.