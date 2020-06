Bolsa Família começa a receber a terceira parcela do auxílio de R$ 600 

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber, nesta quarta-feira, 17, a terceira parcela do auxílio emergencial. O calendário começa hoje e termina no dia 30 de junho.

Os primeiros a receber são os integrantes do programa cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 1. Na próxima quinta-feira e sexta-feira, o final 2 e 3, respectivamente. Veja abaixo:

Data do pagamento Beneficiário do Bolsa Família 17 de junho pagamento para final do número de indentificação social 1 18 de junho pagamento para final do número de indentificação social 2 19 de junho pagamento para final do número de indentificação social 3 22 de junho pagamento para final do número de indentificação social 4 23 de junho pagamento para final do número de indentificação social 5 24 de junho pagamento para final do número de indentificação social 6 25 de junho pagamento para final do número de indentificação social 7 26 de junho pagamento para final do número de indentificação social 8 29 de junho pagamento para final do número de indentificação social 9 30 de junho pagamento para final do número de indentificação social

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Demais

Em entrevista realizada na última semana, Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania disse que as datas serão divulgadas em breve. “Vamos programar ao longo dos próximos dias o pagamento da terceira parcela.”

A segunda parcela já foi paga a mais de 51 milhões de pessoas que entraram com o pedido para receber o benefício até 30 de abril.