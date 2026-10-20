Lembra do Papa-Tudo? 30 anos depois, rival da Tele-Sena vai ressarcir credores e clientes

O Papa-Tudo, um dos maiores fenômenos de televisão dos anos 1990, voltou à cena. Para quem viveu a televisão dos anos 1990, o nome provavelmente traz de volta uma época em que os sorteios dominicais disputavam espaço na programação aberta e títulos de capitalização ocupavam os intervalos comerciais.

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) e o liquidante da Interunion Capitalização, empresa responsável pelos títulos, disponibilizaram uma consulta online para verificar se antigos clientes e credores têm valores a receber.

A pesquisa pode ser feita no site oficial, clicando aqui. Basta informar o CPF ou CNPJ do titular. Caso exista algum crédito, a plataforma apresenta as orientações para o recebimento, sem necessidade de comparecer à sede da empresa em liquidação.

Segundo a Susep, a iniciativa faz parte da evolução do processo de liquidação extrajudicial da Interunion, que vem sendo acompanhado pelo órgão. A consulta, porém, não representa uma decisão judicial.

O que aconteceu com o Papa-Tudo

Lançado no início dos anos 1990 pela Interunion Capitalização, pertencente ao banqueiro Artur Falk, o Papa-Tudo surgiu em parceria com a Rede Globo e se tornou um dos principais concorrentes da Tele Sena, do SBT.

O produto era um título de capitalização, e não uma loteria. O consumidor comprava o título e passava a concorrer a sorteios de prêmios, que incluíam dinheiro, carros, casas e produtos eletrônicos.

Os títulos eram vendidos em pontos como casas lotéricas e agências dos Correios. A promessa incluía ainda a possibilidade de resgatar parte do valor depois de determinado período.

Cada título chegou a custar R$ 3. Metade do valor poderia ser resgatada, com correção, um ano depois da compra. A outra parte ficava com a empresa para financiar despesas administrativas, publicidade e os prêmios.

O produto rapidamente ganhou espaço na televisão. Xuxa Meneghel e Fausto Silva estiveram entre os nomes que divulgaram o Papa-Tudo. O programa de sorteios Show do Papa-Tudo, apresentado por César Filho, também ajudou a transformar o produto em um fenômeno de audiência.

A Interunion enfrentou problemas financeiros em meados da década de 1990. As empresas de capitalização precisam manter reservas técnicas, que funcionam como uma espécie de colchão financeiro para garantir o cumprimento das obrigações assumidas com os clientes. A insuficiência dessas reservas esteve entre os fatores apontados para a crise da Interunion.

A empresa deixou de entregar prêmios, incluindo televisores e ambulâncias, e foi impedida de emitir novos títulos. Na época, as dívidas foram estimadas em mais de R$ 200 milhões. Entre os valores citados estavam R$ 168 milhões em títulos vencidos e não pagos e outros R$ 50 milhões em dívidas com fornecedores.

A Interunion acabou submetida ao regime de liquidação extrajudicial pela Susep.