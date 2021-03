Como funciona o seguro prestamista?

Você já recebeu a oferta de fazer um seguro no momento de efetuar uma compra, solicitar um crédito ou financiamento?

Muitas instituições financeiras possuem parcerias com empresas de seguro para disponibilizar a seus clientes a opção de fazer um seguro prestamista, o qual nada mais é do que a garantia de que a dívida será paga, mesmo nos casos em que a pessoa que contratou o crédito tenha algum problema grave e não consiga quitar as parcelas em aberto.

Mas, como funciona esse tipo de seguro?

No momento em que você adquire o bem ou solicita um crédito, a seguradora parceira faz um seguro que pode ser no valor da dívida ou acima dele, de acordo com sua escolha. Caso ocorra algo que impeça você de continuar pagando, como súbita perda de renda ou mesmo em caso de falecimento, o credor recebe o pagamento da seguradora e o seu débito fica totalmente quitado.

Isso é muito bom para garantir que não haja inadimplência, perda do bem adquirido ou que, em caso de morte ou invalidez do segurado, a família seja obrigada a arcar com a dívida.

Mas, existe a possibilidade de você contratar um seguro com um valor acima do devido à instituição em que fez o financiamento do bem. Neste caso, você mesmo (no caso de invalidez) ou um beneficiário determinado por você (em caso de morte) receberá o que sobrar após o pagamento da dívida.

A cobertura dos planos de seguro prestamista abrangem: morte, invalidez parcial ou total, perda do emprego ou da renda do segurado por motivos imprevisíveis.

Essa tranquilidade vale ou não vale a pena? Pense nisso quando for solicitar um novo financiamento.